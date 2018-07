Wenn man Epigonen schätzt, die dem Original sehr nahe kommen, war man am Freitagabend in der Beatles-Show im Stadtsaal von Groß Siegharts richtig. Die Beatles-Revival-Band „The Backwards“ aus der Slowakei - Fero Suchanský als George Harrison, Miro Džunko als Paul McCartney, Dano Švorvaga als Ringo Starr und Dalibor Štroncer als John Lennon - ist eine von nur drei von der McCartney Group (Schwester und Stiefmutter von Paul McCartney) ausgewählten Beatles-Tribute-Bands weltweit. Die Band hat zweimal, 1998 und 2003, das Beatlefest in New York als beste Beatles-Cover-Group gewonnen.

Intrepretierte man die Show als in Musical-Manier gebotene Story der musikalischen Entwicklung der in nur einem Jahrzehnt, von 1960 bis 1970, zur erfolgreichsten und berühmtesten Band weltweit aufgestiegenen Beatles, konnte man die Musik ohne Vorbehalt genießen. In ihrer Darbietung reichten die vier slowakischen Musiker ziemlich eng an ihre Idole heran, nicht nur, was die - gar nicht nötig gewesene - Simulation von Frisur, Outfit und Bühnendarstellung betrifft, auch die musikalische Umsetzung wirkte bemerkenswert authentisch.

Wechselnde Outfits, Bärte und Frisuren

Mit zu den jeweiligen Entstehungsjahren der Lieder passenden Klamotten und Frisuren ausgestattet, präsentierten die Backwards die bekanntesten und besten Beatles-Songs, darunter - noch mit Anzug, Krawatte und dem charakteristischen Pilzkopf - Twist & Shout, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, danach - schon ohne Krawatte und im hellen Leinensakko - Yesterday, Paperback Writer, Michelle, Yellow Submarine.

Mit Schnauzbärten und in bunt-schrillen Kostümen erschienen die Vier nach der Pause wie dem Cover von Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band entstiegen. Inmitten von Licht- und Nebeleffekten brachten sie mit den Songs With a Little Help From My Friends, Lucy In The Sky With Diamonds und Strawberry Fields Forever das zum Großteil nicht mehr im Teenie-Alter befindliche Publikum zum Rasen. Nach neuerlichem Kostümwechsel erfreute Dalibor Štroncer als John Lennon die Zuhörer mit dem Song Imagine, einer Hymne der Friedensbewegung, und mit Give Peace a Chance. Auf Let It Be und Here Comes The Sun folgte der Song Obladi, Oblada, der alle Besucher von den Stühlen riss. Auf Get Back und Hey Jude folgten als Zugaben Back in the USSR und Free As a Bird, ein Lied, das 1995 als virtuelle Wiedervereinigung der Fab Four veröffentlicht wurde.

The Backwards präsentierten diese Songs in chronologischer Reihenfolge, expressiv und mit ansteckender Begeisterung und ließen erleben, wie die Musik der Beatles im Lauf des einen Jahrzehnts, in denen sie zusammen waren, immer anspruchsvoller und nuancierter wurde. Begeisterter Applaus und Standing Ovations vom Publikum.