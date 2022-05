Benefiz-Veranstaltung: Austropop für guten Zweck

Werbung

Was auch immer er in die Hand nimmt, er betreibt es mit Enthusiasmus und vollem Einsatz – Moderieren, Musizieren, Unterhalten und jetzt auch Organisieren für einen guten Zweck, das kann Andy Marek so leidenschaftlich wie kaum ein anderer.

Mit seinen Musikerfreunden Hubert Koci und Christian Fichtinger (Gitarre), Daniela Eibensteiner (Gesang), Hardy Auer (Schlagzeug), Christian Schörg (Keyboard) und Christoph Schuster (Bass) spielte er vergangenen Samstag als Ohrwürmer geltende Austropo-Songs von Peter Cornelius, Georg Danzer, Ulli Bäer, STS, Rainhard Fendrich, Carl Peyer, Hansi Dujmic, Falco, Steffi Werger, Marianne Mendt und Wolfgang Ambros. Willi Resetarits aka Ostbahn-Kuri durfte selbstverständlich nicht fehlen, aber auch Lieder von Udo Jürgens und Hubert von Goisern, die nicht zu den Austropop-Protagonisten zählen, waren zu hören.

Drei Stunden lang standen die sieben Musiker auf der in den Farben der ukrainischen Flagge – Gelb und Blau – beleuchteten Bühne, ohne Pause und ohne Ermüdungserscheinungen.

Soloauftritte junger Sänger

Verstärkung erhielten sie durch Soloauftritte von Laura Kamhuber, die von nun an unter dem Künstlernamen Laura Lun auftreten wird, und von der jungen Sängerin Melanie Trinko, die sich ganz spontan bereit erklärt hatte mitzuwirken, und, das versteht sich von selbst, von Andy Mareks Sohn Lukas Marek. Auch im Publikum wuchs die Begeisterung, die Besucher folgten engagiert der Aufforderung zum Mitsingen und Mitklatschen. Bei „Life is live“ von Opus, dem Ambros’schen „Schifoan“ und Fendrichs „I am from Austria“ – laut Andy Marek unsere zweite Bundeshymne – schwenkten alle Gäste ihre Smart-Phones mit eingeschalteten Lichtern.

Bilder wurden erfolgreich versteigert

Zwischendurch wurden drei von der Malerin Sibylle Kreuter aus Irnfritz zur Verfügung gestellte Bilder unter den Konzertbesuchern versteigert. Den Bietern waren die farbenfrohen Malereien insgesamt 1.100 Euro wert. Der Erlös der Benefiz-Veranstaltung, dessen Höhe erst noch errechnet werden muss, und der Versteigerung der Bilder kommt zur Gänze den kriegsgeschädigten Menschen in der Ukraine zugute. Heimische Firmen und die Apotheke stellen dafür ihre Waren und Medikamente zum Dumpingpreis zur Verfügung. Bürgermeister Ulrich Achleitner wird höchstpersönlich die dringend benötigten Produkte in die Ukraine bringen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.