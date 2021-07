Ein "Sparefroh" und sein Erbe ans Sparkassen-Museum .

Heinz Klein, im Vorjahr verstorben, war Sparkassen-Direktor in Bruck an der Leitha - und hat Münzen und Banknoten gesammelt. Seine Tochter Margit übergab dieser Tage die Exponate an das Sparkassen-Museum in Groß Siegharts - und darüber freut sich Gründer Reinhold Weikertschläger sehr.