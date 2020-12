Gedanken, Geschichten und Lebensweisheiten eines Waldviertler Pfarrers hat Josef Pichler in seinem Buch „Ich bin Josef, euer Bruder“ auf 216 Seiten mit über 120 Farbfotos aus dem schönen Waldviertel zusammengefasst.

„Als freier Mitarbeiter des ORF habe ich mich sieben Jahre lang bemüht, morgens und abends mit Radio-Kurzsendungen Menschen zum Nachdenken einzuladen“, erzählt Pfarrer Josef Pichler. „Der Themenbogen spannte sich vom geliebten Waldviertel – meiner Heimat – über die Berge, Reisen, Begegnungen und Schicksale bis zu den Seligpreisungen der Bergpredigt und den Sonnengesang des Heiligen Franziskus.“

Material aus 80 Sendungen

Was nicht zeitgebunden und allgemein gültig sei, habe er aus den ungefähr 80 Sendungen ausgewählt und die Zeit des Corona–Lockdowns im Frühjahr dazu genützt, diese Impulse zu überarbeiten, in den Computer zu tippen und als Buch herauszubringen.

„Nach meiner eigenen, gut überstandenen Covid–19–Infektion kann ich nun alle einladen zum Nachdenken darüber, was wirklich wichtig ist im Leben“, erklärt der Neo-Autor. „Weil coronabedingt leider keine Buchpräsentation möglich ist, möchte ich Interessierten auf diesem Wege mein neues Buch ans Herz legen.“ Das Buch ist auf jeweils einer Seite mit einem Impuls zum Nachdenken und einem Foto dazu gestaltet. Einige Fotos stammen auch vom Groß Sieghartser Fotograf Reinhard Hurt.

Schon über 500 Exemplare verkauft

Obwohl das Buch erst vor drei Wochen erschienen ist, wurden schon über 500 Exem plare verkauft. „Das ist unglaublich für mich, weil es nicht im Buchhandel, sondern nur privat erhältlich ist“, staunt der Pfarrer. „Ich war wirklich sehr überrascht von der Nachfrage. Es war nur eine Einschaltung in der Kirchenzeitung ‚Kirche bunt‘. Leute, die mit mir in die Schule gegangen sind, die ich getraut habe oder die mit mir auf dem Berg waren, haben Bücher bestellt.“

Das Buch sei schon vor seiner Covid-Erkrankung im September fertig gewesen, der zweite Lockdown sei jetzt genützt worden um die Bücher zu verschicken. „Mit dem Verkaufserlös unterstütze ich weiterhin bedürftige Menschen in Ghana, wo ich 14 Jahre lang gearbeitet habe“, sagt Pfarrer Pichler. „Also ein schönes Geschenk, noch dazu für einen guten Zweck.“

Das Buch ist im Pfarramt und in der Sparkasse Groß Siegharts zum Preis von 20 Euro erhältlich und kann auch per E-Mail unter pfarre.siegharts@aon.at bestellt werden (plus 5 Euro für Porto und Verpackung).