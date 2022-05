Buchpräsentation: Spannende Pfarrchronik

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Zur Buchpräsentation „Groß-Sieghartser Pfarrgeschichte. Von den Anfängen bis 2020“ wurde am 21. Mai ins Vereinshaus geladen.

Die beiden Autoren Gernot Blieberger und der frühere Groß Sieghartser Pfarrer Josef Pichler erzählten über die Entstehung des Buches und gaben anhand von kurzen Leseauszügen einen Einblick in den Inhalt, der bis zur Gründung der Pfarre im 18. Jahrhundert und zum Bau der Kirche, initiiert durch Johann, Graf von Mallenthein, zurückgeht.

In den 1950er Jahren erschien die „Groß-Sieghartser Pfarrgeschichte“ (Band 1 bis 5), in welcher der damalige Pfarrer Schierer auf akribische Weise die Geschichte der Pfarre aufgearbeitet hatte und die als Grundlage für das aktuelle Buch diente. „Ich habe oft die ganze Nacht durchgelesen, weil es so interessant war“, erklärte Pfarrer Pichler.

In der 330 Seiten umfassenden Pfarrgeschichte wird die verdienstvolle Arbeit von Pfarrer Schierer nun wieder dem Publikum zugänglich gemacht. Für das Abtippen der Beiträge konnten die Pfarrgemeinderäte der einzelnen Orte gewonnen werden. Gernot Blieberger ergänzte mithilfe der Pfarrchronik die Beiträge von 1955 bis 2020 und illustrierte diese mit Bildern.

Die „Groß-Sieghartser Pfarrgeschichte“ ist zum Preis von 28,20 Euro im Pfarramt, im Stadtamt und bei der Waldviertler Sparkasse Groß-Siegharts erhältlich.

