Bürgermeister hilft in Ukraine

Mit einem Lieferwagen voller Hilfsgüter, hauptsächlich Medikamente und Verbandsmaterial, fuhren der Groß-Sieghartser Bürgermeister und Silberbauer-Geschäftsführer Ulrich Achleitner und der ehemalige Kautzener Bürgermeister Erwin Hornek in die Ukraine.

„Die Aktion kam über die Firma Waldland ins Rollen, die Kontakte in der Ukraine hat. Wir haben uns zusammentelefoniert und eine Übergabe mit dem Abnehmer in Lwiw vereinbart“, berichtet Achleitner. Die Stadt befindet sich in der Westukraine, etwa 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. 900 km mussten Achleitner und Hornek zurücklegen.

Los ging es um drei Uhr morgens, gegen elf Uhr erreichten die beiden die Grenze zur Ukraine. „Dort standen wir drei Stunden im Stau. Am Zielort tranken wir einen Kaffee und machten uns am späten Nachmittag auf den Rückweg. An der Grenze gab es wieder Stau, diesmal sechs Stunden, zu Hause waren wir am nächsten Tag um 10 Uhr“, erzählt Achleitner.

Die Hilfsgüter seien dringend benötigt worden: „Wir hatten Medikamente für eine Frau dabei, die darauf angewiesen ist und sie in der Ukraine nicht mehr bekommen konnte“, sagt Achleitner. Bleibende Eindrücke hat bei ihm die Zahl der Menschen hinterlassen, die über die ukrainisch-polnische Grenze flüchten, und wie gut diese betreut werden: „Sie können sich an einem Buffet stärken, und es stehen Busse für die Weiterfahrt bereit, wie am Flughafen.“

Achleitner plant bereits eine weitere Hilfslieferung. In Kürze wird es Informationen auf der Gemeindehomepage geben, welche Artikel benötigt werden, und wann und wo sie abgegeben werden können.

