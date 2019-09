Eine Ärztin steht in den Startlöchern, eine Räumlichkeit gibt es auch, nur arbeiten darf sie noch nicht: Bürgermeister Gerald Matzinger (SPÖ) sieht eine Übergangslösung für die Arztsituation in Groß Siegharts in Griffweite, hängt aber nun mangels eines klaren „Ja“ oder „Nein“ der Ärztekammer für diese Lösung in der Luft.

Konkret soll die Ärztin laut Matzinger zehn Stunden pro Woche in der Stadt ordinieren und zwar in der Ordination von Hans-Christian Lang. „Sie könnte sofort starten. Gleichzeitig würden wir die Räume im TBZ über die Förderung durch die Landarztgarantie nach ihren Vorstellungen adaptieren“, betont Matzinger.

Die zweite Ärztin, die derzeit in der Steiermark arbeitet, stünde frühestens erst ab März zur Verfügung, wobei es auch noch einige bürokratische Hürden zu umschiffen gilt: „Es ist offenbar nicht möglich, in zwei Bundesländern gleichzeitig mit Kassenverträgen zu arbeiten. Die Ärztin müsste zuerst in der Steiermark kündigen, um sich bei uns bewerben zu können. Da müssen wir mit der Kasse noch reden, ob es da keine andere Möglichkeit gibt“, sagt Matzinger.

Bis jetzt keine offizielle Bewerbung

Auf Nachfrage der NÖN stellt die Pressesprecherin der Ärztekammer jedoch klar, dass bis jetzt gar keine offizielle Bewerbung für die Kassenstellen in Groß Siegharts eingelangt sei. Eine solche sei auch dann erforderlich, wenn es, so wie in Groß Siegharts, im Vorfeld Hintergrundgespräche mit Vertretern von Kammer und Krankenkasse gegeben habe.

Seitens der Gebietskrankenkasse wird die Sache mit der Ärztin aus dem Bezirk bald geklärt sein: Noch diese Woche findet ein Stellenplangespräch mit der Ärztekammer statt, bei dem die Entscheidung darüber fallen wird.

Einen Arzt über die Landarztgarantie wird die Stadtgemeinde aus heutiger Sicht nicht in Anspruch nehmen. Konkreter Formen nimmt mittlerweile auch die Übersiedelung der Kleinkinderbetreuung im Technologie- und Bildungszentrum an, um dort Platz für die Ordination zu schaffen. Die „Waldviertler Zwutschgerl“ sollen nämlich in einen eigenen Containerbau auf einem Grundstück hinter dem Sportplatz übersiedeln. Die Kosten dafür: rund 280.000 Euro.

