Thayarunde: Forstweg wird asphaltiert

Es war ein lange gehegter Wunsch, den der Dietmannser Bürgermeister zu Jahresanfang im NÖN-Interview äußerte – die Asphaltierung des letzten noch nicht asphaltierten Abschnitts der Thayarunde zwischen Dietmanns und Groß Siegharts.

Es handelt sich um einen Forstweg, der vom Waldbad in Groß-Siegharts durch den Wald Richtung Dietmanns führt. Dieser Streckenabschnitt ist Teil von privaten Waldflächen und nicht als Weg ausgewiesen.

Nun ist es soweit: Der Weg soll durch den Zukunftsraum Thayaland als Radweg-Betreiber asphaltiert werden. Die Kosten dafür belaufen sich laut Schätzung auf 75.000 Euro. Das Land NÖ gewährt eine Förderung für eine Asphaltbreite von 2,5 Metern, der Weg soll jedoch drei Meter breit werden – die Gemeinden Dietmanns und Groß-Siegharts müssen die Restkosten dafür selber tragen.

Außerdem ist es notwendig, den Weg ins öffentliche Gut zu übernehmen. Mit den betroffenen Waldbesitzern wurden bereits die nötigen Gespräche geführt. Der Großteil des Weges liegt auf dem Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Groß Siegharts. Man rechnet mit Kosten von rund 2.000 Euro für die Grundabtretung (0,50 Euro pro Quadratmeter) sowie rund 6.000 Euro für die Asphaltierung.

In Dietmanns geht es lediglich um eine Fläche von knapp über 300 Quadratmetern, für welche die Gemeinde rund zwei Euro pro Quadratmeter zahlen muss. Für die Vermessung des Weges liegt ein Angebot der Ziviltechnikerkanzlei Döller in Höhe von 5.664 Euro vor. Sowohl in Dietmanns als auch in Groß-Siegharts wurden in den jüngsten Gemeinderatssitzungen die entsprechenden Beschlüsse zur Umsetzung des Bauvorhabens gefällt, wobei es in Dietmanns zwei Gegenstimmen (Barbara Stohl (UNAB) und Friedrich Schlager (FPÖ)) gab – Stohl begründete dies mit der durch die Asphaltierung erfolgenden Flächenversiegelung.

Läuft alles nach Plan, kann schon bald mit den Arbeiten begonnen werden. Beide Gemeinden erhoffen sich durch die verbesserte Verbindung Synergieeffekte – sowohl für das Waldbad in Groß-Siegharts, das direkt an der Strecke liegt, als auch für die noch zu errichtende Radweg-Einstiegsstelle in Dietmanns.

