Ehemalige Textilfachschule: Klassentreffen nach 40 Jahren

Zu dieser Zeit (1983) wurde die Landesfachschule noch mit zwei Fachrichtungen geführt – Konfektion und Weberei. Die heute weit verstreuten Absolventen nahmen gerne die Reise nach Groß-Siegharts auf sich, um sich mit den noch junggebliebenen Schulkameraden zu treffen.

Nach dem Eintreffen in Groß-Siegharts wurde das Textilmuseum besucht, und dort die eine oder andere Erinnerung an die Schulzeit geweckt. Nach der interessanten Führung durch die Museumsräume ging es wieder in ein ehemaliges Schulgebäude (damals Internat, Unterrichtsräume der Konfektion und Turnhalle – heute das „Bandlkramer Schlossplatzl“ ) zum gemütlichen Erinnerungs- und Erlebnisaustausch. Auch ist der eine oder andere Absolvent noch heute ein „Textiler“ - wie etwa der Dietmannser Vizebürgermeister Walter Greulberger.