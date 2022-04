Ehrenobmannschaft für Franz Mayer

Werbung

Der ÖKB Groß Siegharts führte im Gasthaus Faltl seine diesjährige Generalversammlung durch. Im Rahmen der Berichte von Obmann, Kassier und Kassenprüfer stand auch die Neuwahl des Vereinsvorstandes am Programm.

Nachfolgende Funktionäre wurden dabei einstimmig gewählt: Obmann, Günther Dietrich, Obmannstellvertreter Michael Litschauer, Schriftführer Maria Pasqualli, Schriftführerstellvertreter Franz Matzinger, Kassier Christian Reegen, Kassierstellvertreter Josef Hawel, Kassaprüfer Martin Pausweg, Josef Bauer, Kommandanten Michael Litschauer und Willibald Brunner, Fahnenoffiziere Martin Pausweg, Josef Edlinger, Friedrich Jares, Richard Exel und Edmund Fleischhaker, Kanoniere Walter Wanko, Michael Litschauer und Christian Reegen, Pressereferent Hans Widlroither.

Seitens Hauptbezirksobmann Edwin Miksche, Obmannstellvertreter Michael Litschauer, Obmann des ÖKB Dietmanns Karl Brunner und dem neuen Obmann Günter Dietrich wurde dem scheidenden Obmann Franz Mayer Dank und Anerkennung für seine gewissenhafte Tätigkeit ausgesprochen und die Ehrenobmannschaft verliehen. Weiters wurden nachfolgende Vereinsmitglieder geehrt: Ortsmedaille in Bronze: Markus Schuhmacher, Ortsmedaille in Silber: Tatjana Reisinger, Landesmedaille in Silber: Christian Reegen und Michael Litschauer, Landesverdienstkreuz in Silber: Franz Matzinger und Walter Wanko, Ortsverband Erinnerungskreuz: Martin Pausweg, Reinhold Weikertschläger und Herwig Faltl.

