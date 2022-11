Ein Fest für Santinis Stern

Werbung

In Zusammenarbeit mit der Plattform „Together“ präsentiert die Kunstfabrik Groß Siegharts aktuell die Ausstellung „Stern unter Sternen“.

Titelgebend ist die vor 300 Jahren in außergewöhnlicher Sternform errichtete Anlage der Wallfahrtskirche St. Nepomuk auf dem Zelená Hora („Grünen Hügel“) nahe der tschechischen Stadt Žđár nad Sázavou (Saar an der Sazau). Erbaut wurde die Kirche von dem Architekten Johann Blasius Santini-Aichel, der zu den herausragenden Baumeistern des böhmischen Spätbarock zählte. In seinen Bauten verband Santini-Aichel barocke und gotische Stilelemente und schuf damit den als Barockgotik bezeichneten, in ganz Europa einzigartigen Baustil. Die Wallfahrtskirche gehört seit 1994 zum UNESCO-Welterbe.

Der im Jahr 2000 von Elisabeth Springer gegründete Verein „Together“ mit Sitz in Litschau ist eine Kunst- und Begegnungsplattform, die Kunstschaffenden und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, in den Regionen Oberes Waldviertel, Südböhmen, Vysocina und Südmähren interkulturelle Projekte zu erarbeiten.

Aus Anlass des 300-Jahr-Jubiläums der Wallfahrtskirche St. Nepomuk ist Together heuer Interreg-Partner der Stadtgemeinde Žđár nad Sázavou für das Projekt „Celebration for Santini’s Star“ („Fest für Santinis Stern“). In der Galerie der Kunstfabrik Groß Siegharts sind derzeit thematisch passende Werke von 20 Künstlern aus Österreich und Tschechien zu sehen.

Bei der Vernissage am vergangenen Samstag begleitete der tschechische Violinist Jiři Sycha die Künstler und Besucher musikalisch durch die Ausstellungsräume mit Werken von J. H. Roman, rumänischen Inspirationen und einer fantasiesprühenden Interpretation von Bedřich Smetanas „Die Moldau“. Aus witterungsbedingten Gründen waren die drei Stunden entfernt lebenden tschechischen Künstler bei der Eröffnung nicht anwesend.

Die sehenswerte Ausstellung ist noch bis 11. Dezember geöffnet.

