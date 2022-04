Erlebnis Geld: Vom Schilling zum Plastik

Werbung

Im Ersten österreichischen Sparkassenmuseum im Schloss wurden die Besucher vergangenen Freitag von Reinhold Weikertschläger über den Weg des Geldes informiert. In seinem Vortrag „Vom Schilling — Geschichte einer Währung“ schilderte der pensionierte Sparkassendirektor die Entstehungsgeschichte unserer früheren Währung, über die er auch bei seinen Führungen im Sparkassenmuseum erzählt. Er berichtete vom Geld im Wandel der Zeit und vom Banken wesen.

Im Museum selbst wird anhand zahlreicher Exponate ein Überblick über die Entstehung des Geldinstitutes von den Gründungsstatuten — die Sparkasse Groß Siegharts öffnete erstmals am 15. April 1874 ihre Pforten — bis in die Gegenwart gezeigt. „Geschichte lebt, geht uns alle etwas an und hilft, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu meistern“, erinnert sich Weikertschläger an die Hintergründe, warum er 2018 das Sparkassenmuseum gegründet hatte. Zu sehen sind hier ausgeklügelte, nach wie vor funktionierende mechanische Taschenrechner, Ausstellungsstücke von Rechenmaschinen über Schreibmaschinen in allen möglichen Facetten bis hin zum Computer.

Buchungen für Führungen sind unter Tel. 0664/2034735 möglich.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.