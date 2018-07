Bei der Eröffnung des ersten österreichischen Sparkassen-Museums in Groß Siegharts hatte Stiftungsvorsitzender Reinhold Weikertschläger versprochen, dass der Verkaufserlös des Buches „Die Sparkasse in Groß Siegharts – von der Gründung bis zur Gegenwart“ zur Gänze der Kinderbetreuungseinrichtung „Waldviertler Zwutschgerl“ zugute kommt.

Sehr zufrieden über das Interesse an dem informativen und reich bebilderten Buch zeigt sich der Autor und Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Groß Siegharts Privatstiftung bereits jetzt. Gemeinsam mit Christian Reegen, dem stellvertretenden Vorsitzenden, überreichte er den ersten Tausender an die „Waldviertler Zwutschgerl“.

Das Buch kann, so lange der Vorrat reicht, zum Preis von 15 Euro in der Sparkasse oder am Stadtamt in Groß Siegharts erworben werden.