Experimentell, digital und analog: Die Kunstfabrik eröffnete Saison

Die Saison 2022 in der Kunstfabrik wurde am Samstagabend mit einer Ausstellung von Arbeiten durchwegs junger Künstler eröffnet. Nach der Eröffnungsrede von Bürgermeister Ulrich Achleitner stellten Kunstfabrik-Gründer Günther Gross und Kuratorin Dominique Gromes sieben Mitglieder der Kulturplattform Subetasch, den bildenden Künstler Christian Murzek und deren heterogene Werke vor.

Subetasch

Das Künstlerkollektiv Subetasch – ein Wortspiel aus Subkultur, untere Etage (des ersten bespielten Lokals) und Sabotage – das in der Bobbin Fabrik in Gmünd seinen aktuellen Standort hat, zeigt in den Projekträumen der Kunstfabrik ein Potpourri mit experimentellen Arbeiten der letzten 14 Jahre aus unterschiedlichen Genres: das verstörende Video „Last Night“ mit dem Wald4tler-Hoftheater-Leiter Moritz Hierländer als verunglücktem Sänger Boris Urban, mehr- bis vieldeutige Fotografien, bizarre Urlaubsangebote des „eigens gegründeten Reisebüros“ mit Nächtigungsmöglichkeiten in skurrilen Unterkünften, eine Einladung zum „ökologisch einwandfreien“, glücklicherweise nur simulierten Rundflug über das Waldviertel – Pilot, Flugbegleiterin und versehentliche Flugzeugabstürze inklusive. Die gemeinsamen Arbeiten der Subetasch-Mitglieder machen neugierig, verunsichern bisweilen, werfen Fragen auf, die jeder Betrachter für sich selbst beantworten muss.

Murzek

In den Galerieräumen der Kunstfabrik stellt der 1986 in Mistelbach geborene, in Wien und Niederösterreich lebende Künstler Christian Murzek seine Werke aus. Murzek studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien und wurde mit seiner beeindruckenden Diplomarbeit sogleich für den Strabag Art Award nominiert. In den Galerieräumen präsentiert er sowohl zwei- als auch dreidimensionale Arbeiten, eine Skulptur, großformatige, aber auch winzig kleine Bilder, in denen er digitale und analoge Prozesse vereint, Codes, Algorithmen und künstliche Intelligenz in Malerei, Grafik und dreidimensionale Objekte transformiert, sie verflicht, verändert, auch mit Farben ergänzt. „Die voranschreitende Digitalisierung bedarf eines eigenverantwortlichen Umgangs und macht eine ausdifferenzierte Betrachtung unmöglich. Digital ist analog und analog ist digital. Ein wesentliches Element ist die Frage, inwiefern wir bereits von der digitalen Welt abhängig sind und wie wir in Zukunft damit umgehen werden“, gibt Murzek Stoff zum Nachdenken.

Zu besuchen sind die beiden Ausstellungen in der Kunstfabrik bis 22. Mai von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr.

