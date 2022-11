Fernwärme: Ausbaubedarf wird erhoben

Werbung

Einen strategischen Ausbau ihres Fernwärmenetzes in Groß Siegharts will die VFA (Volker Fuchs Austria) Holding prüfen. Dazu sollen in Kürze Fragebögen zur Erhebung des Bedarfs an die Groß Sieghartser gesendet werden.

„Die Anfragen nach einem Fernwärmeanschluss haben in den vergangenen Monaten durch die steigenden Gaspreise und das zunehmende Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz stark zugenommen. Neun Anschlüsse sind in Groß Siegharts bereits in Umsetzung, rund 25 weitere Anfragen liegen derzeit bei uns auf“, fasst Geschäftsführer Volker Fuchs zusammen. Um einen etwaigen Ausbau des Netzes planen zu können, gelte es nun zu erheben, wo ein ausreichend großer Bedarf bestehe. „Wenn wir ausbauen, dann soll das bestehende Netz sinnvoll verdichtet werden und eine Erweiterung dort erfolgen, wo es aufgrund der Nachfrage auch wirtschaftlich umsetzbar ist“, erklärt Fuchs.

Zusammengefasst bedeute dies, dass man nicht für einen einzelnen Anschluss eine mehrere hundert Meter lange Leitung legen kann. Die entstehenden Kosten müsse man dann auf alle Nutzer umlegen, was weder fair noch wirtschaftlich wäre. Daher sei das Ziel, Straßenzüge mit einer Reihe von Interessenten ausfindig zu machen, wo sich ein Ausbau für alle Beteiligten lohnen würde.

Fragebogen: Abgabe bis 15. Jänner 2023

„Wir senden einen Fragebogen an die Haushalte, der bis zum 15. Jänner 2023 per Mail, Post oder persönlich an uns retourniert werden kann. Im Februar oder März 2023 sollten wir dann einen Überbick haben, wie es weitergehen kann“, kündigt Fuchs an. Wie umfangreich eine Netzerweiterung ausfallen wird, hänge von der Nachfrage ab. Der bestehende Biomasse-Kessel mit 850 Kilowatt Leistung hat noch Reserven. Falls nötig, werde man auch einen stärkeren Kessel einbauen, sagt Fuchs.

Derzeit versorgt das Groß Sieghartser Heizwerk um die 50 Abnehmer mit Wärme. Neben dem Biomasse-Kessel steht ein 1.600-Kilowatt-Ölkessel als Backup und zur Abdeckung von Bedarfsspitzen zur Verfügung. Sein Anteil an der Wärme erzeugung ist übers Jahr gerechnet allerdings verschwindend gering: „Wir liegen unter zwei Prozent Ölanteil, das liegt weit unter dem Limit für die höchste Förderungskategorie“, stellt Fuchs klar. Rund ein Drittel des Heizmaterials stammt aus Eigenwald, der Rest wird von regionalen Landwirten zugekauft.

Das Fernheizwerk ging aus einer 2008 geplanten Betriebserweiterung der Firma Test-Fuchs hervor. „Wir brauchten einen neuen Heizraum und wollten diesen so bauen, dass er bei weiteren Ausbauten der Firma nicht im Wege steht. So kamen wir auf die Idee, auf der ehemaligen Ballonwiese ein Heizwerk zu errichten. Der damalige Bürgermeister meinte dann, warum wir das Heizwerk nur für unsere Firma bauen wollen“, erinnert sich Fuchs.

Die Stadtgemeinde wollte für das TBZ, den Stadtsaal, das Schloss, die Volksschule, den Kindergarten und die Mittelschule Fernwärme haben. „Der Bürgermeister sagte, er braucht das alles im Herbst. Das war im Februar 2009“, merkt Fuchs an. Trotz der knappen Zeit gelang es, das Vorhaben bis November 2009 umzusetzen. Neben den bekannten Vorteilen der Fernwärme aus Biomasse wie CO2-Neutralität, regionale Wertschöpfung und Unabhängigkeit von ausländischer Energieversorung profitieren Umstellungswillige derzeit von hohen Förderungen. Aufgrund des geringen Platzbedarfs der Wärmeübergabestation ist ein Umstieg auf Fernwärme prinzipiell in jedem Haus möglich.

