Foto-Freuden beim Jubiläum

Ganz im Zeichen des 30-jährigen Bestehens stand heuer das Fotofestl des Fotolaborclubs Groß Siegharts am Freitag. Für die Ausstellung in der Galerie wurden daher alle ehemaligen Mitglieder ersucht, sich mit jeweils zwei Fotos zu beteiligen, was auch fast alle machten. Zusammen mit Fotos der aktuellen zehn Clubmitglieder können insgesamt 60 Fotos in den Räumlichkeiten der Fotogalerie am Schlossplatz besichtigt werden.

Bei der Eröffnung ließ Obmann Gernot Blieberger kurz ein paar Highlights der vergangenen drei Jahrzehnte Revue passieren. Ein Porträt-Workshop mit Johann Fenz (Fotoclub Horn) ließ 1992 unter den Teilnehmern die Idee reifen, den Fotolaborclub ins Leben zu rufen. Es folgten die Einrichtung eines Labors im Keller des Stadtsaals (das heute noch voll funktionsfähig ist) und zahlreiche Ausstellungen in unterschiedlichsten Locations, von der Sparkasse über das Textilmuseum, das Cafè Bandlkramer und das Gasthaus Zum Max bis hin zur Fotogalerie. Reinhard Hurt, ebenfalls eines der Gründungsmitglieder, bedankte sich namentlich bei den vielen Unterstützern des Clubs. Bürgermeister Ulrich Achleitner hob die wichtige Rolle hervor, die der Fotolaborclub im Kultur- und Vereinsleben von Groß Siegharts spielt.

Auch die Siegerehrung des im Juni durchgeführten Fotomarathons fand statt: Über den ersten Platz konnte sich Markus Breuer freuen, den zweiten Platz errang Sabina Plobner-Trisko und den dritten Platz Gernot Blieberger.

Der Fotolaborclub Groß Siegharts freut sich jederzeit, Fotobegeisterte als neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Informationen auf der Website: http://www.fotolaborclub-gross-siegharts.at

