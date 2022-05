Fotoausstellung: Das Licht im Mittelpunkt

Werbung

Das Licht als Nahrung des Fotografen steht im Mittelpunkt einer Ausstellung des Fotolaborclubs, die unter dem Titel „Lichtspiele“ am vergangenen Freitag in der Fotogalerie im Schloss eröffnet wurde.

Belichtungszeiten, experimentelle Fotografien, Licht- und Schattenspiele oder Light-Painting - das Spektrum der Ausstellungsstücke ist groß. Der Besucher kann eintauchen in eine romantische Welt von Sonnenuntergängen, kann Portraits in verschiedenen Lichtsituationen betrachten oder sich auf unglaubliche Lichteffekte auf Pflanzen oder Gebäude einlassen, wenn er durch die Ausstellungsräume der Fotogalerie schreitet.

Die Mitglieder des Fotolaborclubs treffen einander unter der Leitung von Gernot Blieberger einmal im Monat, um über die Themenfelder zu diskutieren und abzustimmen. Die Themenfindung für die Ausstellungen erfolgt meist demokratisch.

Bürgermeister Ulrich Achleitner sparte nicht mit Anerkennung für die Aktivitäten des Fotolaborclubs, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. An Aktivitäten sind dazu der Fotomarathon am 3. und 4. Juni und ein Fotofestl am 2. September geplant. Eine weitere Ausstellung wird ab 11. November dem Thema „Wald“ gewidmet sein.

Interessierte können sich den Aktivitäten des Fotolaborclubs anschließen. Weitere Informationen dazu gibt es unter http://www.fotolaborclub-gross-siegharts.at

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.