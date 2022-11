Fotoausstellung: Vielfalt des Waldes

Groß war der Besucherandrang bei der Ausstellungseröffnung des Fotolaborclubs mit dem Titel „Unser Wald“ am Freitag. Dabei zeigen zehn Aussteller jeweils sechs Bilder zum Thema.

Die Hobbyfotografen haben sich dem Wald aus den verschiedensten Perspektiven angenähert. Von Landschaftsaufnahmen über Blicke in die Wälder bis zum Detail am Waldboden. „Dabei wurden verschiedene Assoziationen zum Wald hergestellt“, erklärt Obmann Gernot Blieberger, „wie gefährlicher oder mystischer Wald mit Fabelwesen, Wald als Wirtschaftsfaktor bis hin zu Wald als Sauerstofflieferant.“

Die ausgestellten Aufnahmen stammen hauptsächlich aus der Umgebung. Dabei ist man oftmals ohne konkreten Plan an die Sache herangegangen, sondern hat sich einfach von den Eindrücken inspirieren lassen. Die große Herausforderung war, dass man nicht 60 sehr ähnliche Bilder zeigt. Aber das ist nicht der Fall. Der Fliegenpilz kommt zwar öfter vor, doch immer anders in der Darstellung. Die Motive reichen sonst von der Struktur der Baumstämme, Abend- oder Nebelstimmung über durchschimmernde Sonnenstrahlen oder Nahaufnahmen von Pilzen und Pflanzen. Es wurden auch Objekte, die sich im Wald befinden integriert.

Elke Pfeifer irritiert mit einer Aufnahme, die wie ein Aquarell wirkt. Dabei wurden für das Bild mehrere Aufnahmen übereinandergelegt. Reinhart Hurt zeigt Analogfotografien, die er selbst in der Dunkelkammer ausgearbeitet hat. „Die Schwarz-Weiß-Bilder bekommen ihre Grobkörnigkeit über die Chemikalien. Es gibt auch nur mehr wenig Papiere am Markt, die auf diese Chemie reagieren und man entwickelt dabei auf Sicht. Das Papier ist bis zu 15 Minuten in der Wanne, aber dann muss man rasch reagieren, sonst ist alles schwarz“, erklärt Hurt.

Bürgermeister Ulrich Achleitner zeigte sich begeistert von der Vielfalt der Bilder und dankte dem Fotolaborclub für seine Aktivitäten.

