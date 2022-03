Friederike Marek ist tot

Friederike Marek stammte aus einer Fleischerfamilie, absolvierte die Handelsschule und lernte sehr früh ihren Mann Anton Marek kennen.

Gemeinsam gründeten sie Anfang der 50er Jahre die Firma Marek Moden und spezialisierten sich auf den Einzel- und Großhandel von Textilien aller Art, mit Standort in Groß-Siegharts. Was ganz klein und in einer schwierigen Zeit begann, entwickelte sich immer mehr und wurde zu einem Begriff im Bezirk Waidhofen und Umgebung.

Friederike Marek hatte an der Erfolgsgeschichte einen wesentlichen Anteil, denn durch ihr Gefühl für Mode und natürlich auch durch ihr kompetentes und freundliches Auftreten, erfreute sie sich großer Beliebtheit bei vielen Kunden, die auch immer mehr wurden. Aber nicht nur die Firma wuchs, sondern auch die Familie, und so hatte sie neben der Firma auch die Aufgabe fünf Kinder – Lisi, Grete, Tony, Andy und Martina – großzuziehen. Und das tat sie mit viel Sorgfalt und Hingabe.

Neben der Familie, der Arbeit, hatte sie auch ein großes Hobby: Es war die Musik, der Gesang und das Schauspiel. Sie war über viele Jahrzehnte ein wesentlicher Bestandteil des Gesang-, Musik- und Theatervereins Groß-Siegharts und brillierte dort bei zahlreichen Aufführungen. Egal ob bei Konzerten, Operetten oder Theaterstücken, Friedl, wie sie genannt wurde, begeisterte immer das Publikum. Und natürlich wurde auch im Hause Marek viel musiziert, was für sie sehr wichtig war.

Ehemann sehr plötzlich verstorben

Einschneidend war in ihrem Leben sicher auch der Tag, an dem ihr Ehemann sehr plötzlich verstarb. Da musste sie besonders stark sein, es gab die Familie, es gab aber auch die Firma, wie sollte es weitergehen. Gemeinsam mit dem damals 21-jährigen Sohn Andy versuchte sie, die Firma fortzuführen und das gelang sehr gut.

In den darauffolgenden Jahren wuchs das Unternehmen und sicherte Anfang der 90er Jahre rund 50 Mitarbeiterinnen in acht Filialen einen Arbeitsplatz. 1999 entschieden sich dann Friederike und Andy, das Unternehmen zu verkaufen, und die tüchtige Geschäftsfrau konnte ihren verdienten Ruhestand genießen. Von da an galt ihre volle Konzentration der Familie, die immer größer wurde. Schließlich durfte sie sich nicht nur über fünf Kinder und Schwiegerkinder erfreuen, sondern neun Enkel und acht Urenkel hielten sie fast bis zuletzt auf Trab und das genoss sie in vollen Zügen.

Andy Marek über seine Mutter: „Dieser Verlust ist für uns alle sehr schmerzhaft, sie war eine großartige Mutter, sie war ein wunderbarer Mensch, wir konnten so viel von ihr lernen und ihre Art, ihr Umgang mit Menschen, ihr Feingefühl und fröhliches Gemüt wird uns in Erinnerung bleiben. Sie wollte es immer allen recht machen und das Wichtigste war für sie, dass sich alle gut verstehen und in Frieden zusammenleben. Das ist gerade jetzt eine wichtige Botschaft“.

Friederike Marek wird am Freitag, dem 4. März, um 14.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Groß-Siegharts verabschiedet und im Anschluss zu Grabe getragen.

