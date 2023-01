Geheime Liebe: Romeo und Julia im echten Leben

Wären Romeo und Julia 50 Jahre lang in Liebe vereint geblieben, wenn sie ihrem Leben nicht ein so frühes Ende gesetzt hätten? Hätte das wohl berühmteste Liebespaar der Weltliteratur auch noch Goldene Hochzeit gefeiert, wenn ihre Familien nicht verfeindet gewesen wären?

Mussten Liebe geheimhalten

.Die in Groß Siegharts aufgewachsene Buchautorin Grete Keram erzählt in ihrem Buch „Romeo und Julia feiern goldene Hochzeit – meine wahre Liebesgeschichte“ die Liebesgeschichte zwischen ihr und Walter, ihrer Jugendliebe und späterem Ehemann.

Auch Grete und Walter waren mit einem Zerwürfnis zwischen ihren Familien konfrontiert, mussten ihre Liebe geheimhalten und sich den Vorwürfen ihrer Eltern stellen, als ihre Beziehung evident wurde. Sie blieben allen Widrigkeiten zum Trotz ein Paar, sie heirateten, wurden Eltern zweier Kinder und konnten nun bereits das 50-jährige Bestehen ihrer Ehe feiern.

Auch wenn die Wesensart der Liebe sich im Laufe der Jahrzehnte änderte, die Gefühle reifer wurden, so blieb die gegenseitige Zuneigung über die Jahrzehnte erhalten, wurde durch das gemeinsame Überwinden von Hindernissen und Schwierigkeiten tiefer und dauert bis heute an, erzählt Grete Keram in ihrer Biografie.

Die ersten Jahre ihrer Liebesbeziehung, die bereits in der Schulzeit begann, die anfängliche Verliebtheit, die sehr bald zur Liebe wurde, schildert sie ausführlich und detailgenau.

Über die Jahre nach der Eheschließung samt ihrem Umzug nach Wien schreibt sie dagegen in komprimierter Form.

Tiefes Gefühl der Verbundenheit

In dem Band enthalten sind auch zahlreiche mit Liebesbekenntnissen und -schwüren versehene Briefe, die Grete und Walter in den Jugendjahren einander schrieben. Man mag die äußerst positive Darstellung der Jahrzehnte überdauernden Liebe als idealisiert empfinden, doch spiegelt die Biografie das anhaltend tiefe Gefühl der Verbundenheit und Wertschätzung für den Lebensmenschen überzeugend wider.

Lebt seit 1970 in Wien

Grete Keram wurde 1951 im Waldviertel geboren und lebt seit 1970 mit ihrem Ehemann in Wien. Sie hat zwei Kinder und sechs Enkelkinder. Ihre Biografie „Romeo und Julia feiern goldene Hochzeit“ ist in der Buchschmiede erschienen und im Buchhandel sowie im Online-Shop www.buchschmiede.at erhältlich: ISBN: 978-3-99139-118-0.

