Die Verlegung der Musikschule in einen leer stehenden Trakt der Neuen Mittelschule und die dafür anfallenden Adaptionsarbeiten führten zu intensiven Diskussionen in der Gemeinderatssitzung vom vergangenen Mittwoch.

Hintergrund ist die Raumauslastung in der Volksschule durch die Nachmittagsbetreuung, die in die Räumlichkeiten der Musikschule verlegt werden soll, da in der Volksschule der Platz knapp ist. Die Musikschule muss dafür in die Neue Mittelschule übersiedelt werden.

Kritik an dem Plan hagelte es vonseiten der ÖVP. Man fürchtet, dass dadurch die von der ÖVP geforderte künftige Zusammenlegung von Volks-, Sonder- und Mittelschule in einem Gebäude erschwert und zusätzliche Kosten entstehen würden, da man dann zweimal umbauen müsse. Bürgermeister Gerald Matzinger meinte, er sähe die Verlegung der Musikschule in die NMS nicht als Gefahr für die Schulfusion, sondern als ersten Schritt dafür: „Wir brauchen jetzt eine kostengünstige Lösung für das Platzproblem. Es gibt später immer noch die Möglichkeit zur Zusammenlegung.“

ÖVP-Gemeinderat Josef Buxbaum warf ein, es sei sinnvoller, einmal ordentlich Geld in die Hand zu nehmen und die Fusion durchzuziehen. ÖVP-Gemeinderat Markus Winter fragte, ob es seitens der SPÖ Erhebungen hinsichtlich der Kosten für eine Schulzusammenlegung gäbe, was Matzinger verneinte. ÖVP-Gemeinderat Johann Böhm, seit jeher ein Verfechter der Zusammenlegung, sprach von geschätzt 600.000 Euro, abzüglich 25 Prozent Landesförderung blieben 450.000 Euro als Gemeindeanteil, die über ein Darlehen zu finanzieren wären. ÖVP-Gemeinderat Otto Klaner rechnete vor, dass die Darlehenskosten bei rund 20.000 Euro pro Jahr liegen würden, dem gegenüber stünden Einsparungen bei nicht mehr nötigen Volksschulgebäude von 30.000 bis 40.000 Euro pro Jahr, man würde sich effektiv sogar etwas ersparen.

Auch Schulcluster wurde abgelehnt

Vizebürgermeister Roman Zibusch (SPÖ) warnte, dass im Falle einer Schließung des Mittelschulstandorts dann die heutige Jugend-Generation die Schulden dafür zurückzahlen müsse. „Wenn ich das Geld habe, ist es kein Thema, aber wenn ich dafür Schulden aufnehmen muss, ist es schon ein großer Brocken“, stellte Zibusch klar.

Ein Konsens war in der Sitzung nicht zu finden. ÖVP und FPÖ stimmten sowohl gegen die Nutzungsvereinbarung mit der Mittelschule, als auch gegen die Vergabe von Akustikmaßnahmen an die Firma Innenausbau Peschel GmbH um 57.971 Euro. Die beiden Punkte wurde mit den Stimmen der SPÖ beschlossen. Auch ein Antrag von ÖVP und FPÖ zur Bildung eines Schulclusters mit dem Ziel einer gemeinsamen Schulleitung bis 2020 (kein gemeinsames Gebäude, Anm.) scheiterte an der Ablehnung durch die SPÖ.