Die Goldene Ehrennadel der Stadtgemeinde Groß Siegharts erhielt der im Oktober in den Ruhestand gegangene Arzt Helmut Köck im Rahmen einer Feierstunde am Mittwochnachmittag.

Am 26. April 1990 hatte Köck seinen Dienst als Allgemeinmediziner in Groß Siegharts angetreten. „Bald hörte man von den Leuten nur Gutes über den ‚Neuen‘“ betonte Bürgermeister Gerald Matzinger. Köck sei aber nicht nur in seiner Ordination, sondern auch in der Gemeinde eine wichtige Stütze gewesen.

So trat er im Oktober 1991 der Feuerwehr bei und wurde im Februar 1992 zum Feuerwehrarzt ernannt. 2010 übernahm er die Funktion des Schularztes an der damaligen Hauptschule. 2015 wurde ihm der Berufstitel „Medizinalrat“ verliehen.

„Die letzten Jahre konnte er wegen des Ärztemangels auch nicht leisertreten, er versuchte stets, allen zu helfen, wobei er selber oft an seine Grenzen ging“, hob Matzinger hervor. Der Beschluss, Köck die Ehrennadel zu verleihen, sei daher auch einstimmig gefällt worden.

„Groß Siegharts war für mich unbekanntes Land. Ich habe den Sprung nie bereut, ich wurde toll aufgenommen und habe viele Freundschaften geschlossen. Wenn die jungen Kollegen heute sagen, sie brauchen mehr wirtschaftliche Sicherheit, dann tun sie mir leid, sie versäumen viel“, stellte Köck klar. Denn als Hausarzt die Menschen lange begleiten zu können, sei ein Privileg, das es im Spital nicht gäbe. Im Ruhestand will sich Köck jetzt auf seine weitere Leidenschaft, die Jagd, konzentrieren.