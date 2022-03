Hilfe für Ukraine: Kinder helfen Kindern

Der Krieg in der Ukraine besorgt nicht nur die Erwachsenen. Auch die Kinder bekommen viel aus der Berichterstattung mit und machen sich ihre Gedanken. Die Volksschule und die Schule zum Leben (Allgemeine Sonderschule) in Groß Siegharts starteten deshalb eine Spendenaktion.

„Die Kinder waren sofort begeistert von der Idee einer Spendensammlung“, freute sich Direktorin Heidi Kadernoschka über die Motivation der Schüler. Mit Spendenlisten ausgestattet machten sich viele Kinder auf den Weg, um in der Verwandtschaft und Nachbarschaft Spenden zu sammeln. Das Ergebnis überraschte alle: 3.322,77 Euro konnten so von insgesamt 230 Spendern eingesammelt werden. „Das Ergebnis ist sensationell! Diese tolle Summe kommt nun dem SOS Kinderdorf für die ‚Nothilfe Ukraine‘ zugute“, erklärt Volksschullehrer Michael Steinböck, Initiator der Spendenaktion.

Auch SOS Kinderdorf selbst zeigt sich begeistert. „Es ist sehr rührend, was die Schüler der Volksschule Groß-Siegharts da auf die Beine gestellt haben. Wir vom SOS-Kinderdorf möchten uns ganz herzlich bei den Kindern für ihre Sammelaktion bedanken. Es ist ein tolles Beispiel dafür, dass viele Kleine zusammen, etwas ganz Großes bewirken können“, freut sich Nadine Ayoub-Charbonnier von der Initiative SOS-Herzkiste.

Direkt-Spenden möglich

SOS Kinderdorf betreibt zwei Einrichtungen in der Ukraine und bereitet ein Nothilfepaket für bis zu 50.000 Menschen in der Ukraine vor. Die Organisation unterstützt bei Evakuierungen mit Notfall-Unterkünften, bei Versorgung mit Nahrungsmitteln sowie mit Hygiene Artikeln und mit psychologischer Soforthilfe. Außerdem organisiert sie die Aufnahme geflüchteter Familien in Österreich. Spenden sind möglich: SOS Kinderdorf, Kennwort: Ukraine, IBAN: AT62 1600 0001 0117 3240

