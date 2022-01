Interview mit Achleitner: „Man kann sich nie absolut sicher sein“

NÖN: Wie haben Sie das zweite Jahr mit Corona erlebt?

Ulrich Achleitner: Ich kenne es eigentlich nicht anders. Als ich 2020 Bürgermeister wurde, war zwei Tage später Lockdown. Insofern fällt es mir schwer, das Jahr mit der Zeit vor der Pandemie zu vergleichen. Nichts destotrotz hatten wir viel Arbeit und haben meiner Ansicht auch viel erreicht.

Welche Vorhaben wurden 2021 konkret umgesetzt?

Achleitner: Wichtig war auf jeden Fall, dass wir das Ärzteproblem lösen konnten. Zwei Stellen wurden mit Dr. Angelika Pallisch und Dr. Vanessa Kreuter neu besetzt. Für beide wurden mehr oder weniger auch Räumlichkeiten umgebaut. Nach der Pensionierung von Dr. Hermann-Peter Wegscheider freut es mich auch, dass Dr. Alexander Engenhart die Nachfolge als Zahnarzt in der Gemeinde übernommen hat. Zudem ist die komplette Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED mittlerweile abgeschlossen und, ganz wichtig, auch bezahlt. Das neue Feuerwehrhaus in Ellends steht kurz vor der Fertigstellung. So weit es möglich war, gab es auch noch einige Straßenbauprojekte.

Wo fanden diese statt?

Achleitner: Die Waldreichsgasse haben wir mit Unterbau, Kanal und Wasser komplett erneuert. In Fistriz gab es eine große Feldweg-Sanierung. In Waldreichs selbst wurde die Verbindungsstraße nach Dietmanns im Ortsgebiet runderneuert. Ein Großprojekt war die Sanierung der Straßen in Sieghartsles und Weinern. Die Straßenmeisterei übernahm die Ortsdurchfahrten und die Gemeinde die Nebenanlagen. In Lobes konnten wir Kanal, Kläranlage, Wasser, Licht und Strom komplett erneuern.

Was stand sonst noch an?

Achleitner: Ein großer Punkt war sicher auch die Kleinkinderbetreuung, die wir komplett auf neue Füße gestellt haben. Dafür haben wir den ehemaligen Kindergarten saniert und umgebaut. Zwei Kleinkindergruppen sind jetzt dort untergebracht. Nicht nur Sieghartser, sondern auch Gemeindefremde können die Betreuung in Anspruch nehmen. Menschen mit Kleinkindern werden dadurch unterstützt, einer Arbeit nachgehen zu können. Sehr gut verlaufen ist die Installation von zwei Photovoltaik-Anlagen auf dem Schlossplatz‘l und auf dem Dach des Waldbads mithilfe einer Bürgerbeteiligung.

Wäre für heuer auch wieder ein Photovoltaik-Projekt geplant?

Achleitner: Ja, auch heuer wollen wir wieder etwas machen. Wir müssen noch schauen, was mit der Energiegemeinschaft herauskommt. Sollte das noch nicht so weit sein, werden wir die bereits bestehende Anlage auf der Kläranlage erweitern. Dort brauchen wir den Strom auch. Ein paar Kilowattstunden werden ins Netz eingespeist, der Rest wird direkt verarbeitet. Wir können aber sicher noch mehr Strom produzieren.

Sind Sie letzten Endes zufrieden mit dem Jahr 2021?

Achleitner: Wir haben alles umgesetzt, was möglich war, weil es auch eine Geldfrage ist. Es gibt keine Geldgeschenke für uns, und daher bin ich froh, so viel geschafft zu haben. Es freut mich auch, dass wir nie wirklich einen Corona-Hotspot hatten. Hin und wieder traten vermehrte Fälle auf, aber nie so, dass wir nicht nachvollziehen konnten, woher. Ich bin also zufrieden und könnte es mir nicht besser wünschen. Ich kann mich auf ein gutes Team im Stadtamt und im Bauhof verlassen.

Wie verlief die politische Zusammenarbeit mit SPÖ und FPÖ?

Achleitner: Es gab eigentlich kaum Beschlüsse, die auf viele Gegenstimmen stießen. Ich bin froh, dass nicht gestritten, sondern zusammengearbeitet wird. Nur so kann es funktionieren und nicht, wenn man sich dauernd mit Streitereien beschäftigen muss.

Was war die größte Herausforderung im Vorjahr?

Achleitner: Die Ärzte zu finden war wirklich eine der schwierigeren Herausforderungen, weil es einfach leider nicht so viele davon gibt.

Hat sich der Alltag im zweiten Coronajahr in irgendeiner Form verändert?

Achleitner: Man lernt ein wenig, damit zu leben. Das sieht man gut bei den Feuerwehren, die 2021 doch deutlich mehr Einsatzstunden hatten. Es wird wieder mehr geübt, auch Kurse werden besucht. Aufgefallen ist mir auch, dass das Abstandhalten mittlerweile stark in der Bevölkerung verankert ist. Zumindest mir geht es so, dass ich ein ungutes Gefühl bekomme, wenn viele Menschen eng zusammenstehen. Genau das ist meiner Meinung nach auch das Problem in der Gastronomie und nicht die Sperrstunde um 22 Uhr. Die Menschen gehen einfach nicht mehr so viel fort.

Glauben Sie an Veränderungen im Pandemiegeschehen im neuen Jahr?

Achleitner: Schwer zu sagen. Ich bin gespannt, was bei der Impfpflicht herauskommt beziehungsweise bei diesem Paket, welches für die Gemeinde geschnürt wurde. Wir werden sicher versuchen, Anreize zum Impfen zu geben, um die Impfquote zu steigern. Ich weiß nicht, ob die „Durchseuchung“ wirklich stattfinden wird, bitte aber alle, auf die eigene Gesundheit zu schauen. Ich hatte die Krankheit noch nicht und will das Risiko nicht außer Acht lassen. Niemand weiß, wie man selbst darauf reagiert. In der Gemeinde gab es einen Todesfall, ein Mensch, der noch nicht so alt war und auch sportlich. Es sieht so aus, als müssten wir noch länger mit dem Virus leben, denn dieses findet immer einen Weg, wie man am Omikron-Ausbruch von Südafrika aus sieht. Man kann auch nie absolut sicher sein. Selbst wenn ein Test am Abend negativ ist, kann man am nächsten Morgen schon positiv sein. Das ist der Fluch der Inkubationszeit.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren