Investitionsprogramm: 1,12 Millionen für Kanal und Wasser

Auf langfristige Planung setzt die Stadtgemeinde Groß-Siegharts bei den in den kommenden Jahren anstehenden Kanal- und Wasserleitungssanierungen, die im Zuge geplanter Straßenprojekte realisiert werden sollen.

Anstatt die Arbeiten nur für das aktuelle Haushaltsjahr auszuschreiben, sollen die Aufträge in einem Rutsch gesammelt vergeben werden. „Wir wollen ein entsprechendes Bauvolumen zusammenbringen. Das macht das Vorhaben für die Baufirmen attraktiver und besser planbar, was sich dann in besseren Angeboten widerspiegeln sollte“, führt ÖVP-Bürgermeister Ulrich Achleitner im Gespräch mit der NÖN aus.

Erfahrungen aus Nachbargemeinden, unter anderem aus Dietmanns, hätten nämlich gezeigt, dass aufgrund der derzeit guten Auftragslage Firmen bei vergleichsweise kleinen Aufträgen mitunter keine ernsthaften Angebote legen würden. „Das sind dann oft total überzogene Summen“, sagt Achleitner. Daher setzt er in Groß-Siegharts auf einen anderen Weg: „Wir werden die Vorhaben für 2023 und 2024 schon heuer zusammen mit den Projekten für 2022 ausschreiben.“

Die Kanzlei Micheljak stellte dazu eine Grobkostenplanung auf, die voraussichtliche Investitionskosten von 1,12 Millionen Euro ausweist. Konkret betreffen die anstehenden Sanierungen den Trabingsweg (152.000 Euro), die Rudolf-Hohenberg-Gasse (178.000 Euro), die Berggasse (470.000 Euro), die Bandwebergasse (10.000 Euro) und die Schwabengasse (95.000 Euro). An Baunebenkosten wurden 165.000 Euro kalkuliert, dazu kommen noch 50.000 Euro für Unvorhergesehenes.

Schwabengasse und Trabingsweg noch heuer

Für heuer stehen die Schwabengasse und der Trabingsweg am Programm, die weiteren Straßen werden 2023 und 2024 folgen. Ebenso soll heuer die Silostraße vom ARBÖ-Prüfzentrum bis zur Kreuzung mit der Fabrikenstraße saniert werden. Im gleichen Zug soll auch die Lagerhaus-Kurve entschärft werden. „Es handelt sich hier um eine Landesstraße, wir sind daher hier nur mit ein paar Nebenarbeiten kostenmäßig beteiligt“, merkt der Bürgermeister an. Gute Neuigkeiten gibt es aus Loibes: Der Kanalbau ist abgeschlossen, die meisten Liegenschaften sind bereits angeschlossen. Die Breitbandverlegung wird gerade erledigt. Sobald alle Arbeiten abgeschlossen sind, und sich die Einbauten „gesetzt“ haben, kann asphaltiert werden: „Das wird heuer geschehen“, kündigt Achleitner an. Für ihn gehören diese Infrastruktur-Investitionen zu den zentralen Aufgaben der Stadtgemeinde. „In den vergangenen Jahren ist leider vieles vor sich hergeschoben worden. Aber irgendwann muss man diese Investitionen tätigen, Kanal und Wasser sind essenziell und außerdem durch den Gebührenhaushalt gedeckt. Durch die vorausschauende Planung bis 2024 können wir jetzt den betroffenen Bürgern einen konkreten Zeithorizont nennen, wann ihre Straßen und die darunter liegenden Einbauten saniert werden“, betont Achleitner.

Wenn dieser Prozess abgeschlossen sei, könne man auch wieder über Investitionen in nicht „lebensnotwendigen“ Bereichen nachdenken, die für das Wohlfühlen der Bevölkerung wichtig seien. „Wir wollen unseren Bürgern eine Stadt bieten, in der man gerne lebt. Wir wollen stolz darauf sein, Groß-Sieghartser zu sein“, hebt Achleitner hervor.