Jahreskonzert der Musikschule: Darbietungen überzeugten

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Die Musikschule der Stadt Groß Siegharts feierte das alljährliche große Jahreskonzert, welches in den letzten beiden Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Mit großer Freude eröffneten die Kinder der musikalischen Früherziehung mit einer „Specht“-Musik den Konzertreigen. Hauptaugenmerk bei diesem Konzert, welches kurzweilig vom Gesangsleiter Julian Albert Kranner moderiert wurde, lag auf dem Ensemblespiel. Sowohl klasseninterne als auch klassenübergreifende Beiträge konnten das Publikum überzeugen und die jungen Nachwuchsmusiker ernteten viel Applaus.

Musikschulleiter Stefan Weikertschläger dankte den finanziellen Unterstützern. Im zweiten Teil wurde David Weikertschläger die Urkunde für seinen 1. Preis mit Auszeichnung beim Landeswettbewerb „prima la musica“ von Bürgermeister Ulrich Achleitner überreicht. Am Ende des abwechslungsreichen Konzertnachmittages war man sich im Publikum einig, dass auch in den letzten beiden Jahren der Pandemie in der Musikschule großartige Arbeit geleistet wurde.

Im Moment läuft noch die Anmeldefrist für die Musikschule. Für eine Schnupperstunde kann bei der Musikschulleitung unter der Tel. 0664/88734110 ein Termin vereinbart werden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.