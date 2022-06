Jugendfeuerwehr-Leistungsbewerb: Zwei Tage Action

Werbung

Zwei Tage Action, Lagerleben und sportliche Wettkämpfe – das erlebten die knapp 100 Teilnehmer der Bezirksjugendfeuerwehr-Leistungsbewerbe am vergangenen Wochenende in Groß Siegharts.

Bei bestem Wetter ging es am Samstag um 13.30 Uhr mit der Lager- und Bewerbseröffnung los. Es galt, in Gruppen von neun bis zehn Mitgliedern einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen wie einem Wassergraben oder einem Tunnel samt Laufstrecke zu bewältigen, mit einer Kübelspritze Ziel-spritzen zu üben und eine Löschleitung zu legen – alles Fertigkeiten, die später im aktiven Feuerwehrdienst beherrscht werden müssen und daher in den Jugendfeuerwehrgruppen von klein auf systematisch geübt werden.

Im Rennen gegen die Uhr gewann die Gruppe der FF Dobersberg, gefolgt von Kautzen mit nur etwas mehr als drei Punkten Abstand. Allgemein lagen die Ergebnisse nahe beieinander.

Am Sonntagvormittag folgte die Lagerolympiade. Dabei mussten fünf Jugendliche je Feuerwehrjugend-Gruppe mit einer Eimerchenkette das Wasser weitergeben, bis die übliche Kübelspritze gefüllt war. Anschließend musste wie beim Bewerb das Wasser in die Spritzwand gespritzt werden, bis diese mit akustischem Signal und Blaulicht auslöste. Hier gewann auch Dobersberg.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.