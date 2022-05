Kabarett-Lesung mit Lachgarantie

Werbung

„Kabarett-Lesung: Was ist das?“ Die Antwort auf diese Frage blieb Volkshochschulleiter Johann Böhm den Besuchern am 7. Mai im Vereinshaus schuldig. „I verrat‘s Ihnen net, lassen Sie sich überraschen“, meinte er hingegen.

Überrascht waren die Besucher dann auch, denn Autorin Katharina Grabner-Hayden verstand es, mit viel Humor die Besucher in ihren Bann zu ziehen. Sie wählte ihre Anekdoten und Satiren passend zum bevorstehenden Muttertag aus und sprach beinahe jedem Besucher (oder jeder Besucherin) „aus der Seele“, wenn sie Erlebnisse schildert mit ihren Kindern, vom Flaschenalter bis über die Pubertät hinaus, Dispute mit der peniblen Mutter, der sie nie etwas Recht machen kann oder mit dem liebestollen Ehemann, der sie sogar einmal in eine Arrestzelle gebracht hatte — und das alles nur aus Liebe! Die in Paudorf lebende Autorin lädt die Leser in ihren mittlerweile acht Büchern auf eine humorvoll-satirische Reise ein, in der sie über Familie, Lebenserfahrungen, kleine und größere MIssgeschicke berichtet.

Das Ensemble „Rosarot und Himmelblau“ begleitete Grabner-Hayden mit ebenso kabarettistischer wie gekonnt gespielter Musik .

