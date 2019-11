Rund 250 Tiere von 25 Züchtern waren dieses Wochenende im Vereinsheim bei der Vereinsausstellung des Kleintierzuchtvereins Groß Siegharts und Umgebung zu sehen.

Erst im Sommer hatte der Verein das in die Jahre gekommene Vereinshaus renoviert. In sechs Wochen langer Arbeit wurden Mauerschäden ausgebessert, die Fassade neu gestrichen, der Dachvorsprung und die Fenster neu gestrichen und vier neue Fensterbänke montiert, um dem Gebäude ein einladenderes Erscheinungsbild zu verpassen.

„Wir haben die Arbeiten in Eigenregie erledigt, und mussten nur für die Materialkosten von rund 3.000 Euro aufkommen“, berichtet Obmann Johann Pfabigan. Die Herbstschau findet traditionell immer rund um Allerheiligen statt – das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Prämierung der besten Züchter des Vereins. Besonders begehrt ist der Wanderpokal, den Erich Paschinger im Vorjahr endgültig an sich nehmen konnte.

Auch heuer war er in Vögel-Wertung wieder gut unterwegs und erhielt den Wanderpokal. Beim Geflügel ging der Wanderpokal an Harald Ledl, bei den Kaninchen an Helmut Hahn und bei den Tauben an Helmut Trefanitz.

Die Tiere wurden von sechs Preisrichtern bewertet. „Leider werden es immer weniger , 1985 hatten wir noch 700 Kleintiere bei unseren Ausstellungen hier“ merkte Pfabigan an. Bürgermeister Gerald Matzinger zeigte sich bei der Eröffnung angesichts des renovierten Hauses optimistisch: „Wir arbeiten daran, dass es wieder besser wird. Mit Beginn der Radsaison 2020 wird das optisch aufgewertete Vereinsheim eine gute Werbung sein.“