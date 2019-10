Am Abend des 18.Oktober 2019 wurde die Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt zu einem Küchenbrand in einem Lokal alarmiert.

Auf Grund der Alarmierung B2 Küchenbrand rückten auch die Feuerwehren Dietmanns und Waldreichs aus. Aus noch ungeklärter Ursache fing es in der Küche an zu brennen. Durch das rasche Eingreifen der Angestellten und danach der eingesetzten Feuerwehren konnte eine Brandausbreitung verhindert und der Brand gelöscht werden. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera in der Küche und am Dachboden,konnten die eingesetzten Kräfte nach 2 Stunden wieder einrücken. Ein Dankeschön für die gewohnt gute Zusammenarbeit.