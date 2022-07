Kulturverein Lepschi: "Verborgenes sichtbar machen"

Werbung Baureportage Stögerer Ein Haus für Bienen

Der Kulturverein Lepschi mit Obmann Christian Pfabigan an der Spitze wird mit einem Projekt am Viertelfestival Weinviertel teilnehmen. Der Verein war bereits bei den letzten drei Viertelfestivals im Waldviertel dabei und ist heuer erstmals im Weinviertel vertreten. „Mich hat einfach das Motto ‚Weitwinkel‘ angesprochen“, erzählt der Filmemacher Christian Pfabigan. „Es geht darum, das Verborgene sichtbar zu machen. Da ich viel mit Drohnen arbeite, war es eine aufgelegte Sache.“

Am 8. Juli um 18 Uhr findet im Ausstellungsraum „M-Zone“ im MAMUZ Mistelbach die Vernissage des Projektes „Luftblick“ statt. Der Kulturverein Lepschi präsentiert dabei unter dem Motto „Formen, Linien und Muster des nördlichen Weinviertels“ großformatige Luftbildaufnahmen und einen Kurzfilm von außergewöhn lichen Kulturlandschaftselementen.

Die Weinviertler Kulturlandschaft ist weithin bekannt als ein Mosaik aus Äckern, Weingärten, Kellergassen, historisch gewachsenen Dörfern und Kleinstädten. Was sind die charakteristischen Formen, Linien und Muster, die das Weinviertel prägen und nur von oben sichtbar sind? Welche davon bestimmen das alltägliche Leben, liegen aber im Bereich des nicht Sichtbaren, des Randständigen? Antworten auf diese Fragen zu finden und diese visuell auf eindrucksvolle Weise zu dokumentieren ist die Grundintention, mit der der in Groß Siegharts lebende Projektinitiator Christian Pfabigan an die Arbeit geht. Das Ziel ist es, gewohnte und ungewöhnliche, bekannte und unerwartete Teile der Weinviertler Kulturlandschaft aus der Vogelper spektive zu fotografieren und zu filmen und besonders interessante Ausschnitte in einer Ausstellung zu präsentieren. „Mit Hilfe einer Drohne dokumentierten wir unterschiedliche Landschaftselemente vor Ort, vor allem aus den Bereichen Gewerbe, Landwirtschaft, Siedlungen und Verkehr. Natürlich ist das nur unser Blick von außen auf die Kulturlandschaft, denn diese wird erst durch die jeweils eigene Wahrnehmung konstruiert“, meint Pfabigan über das Projekt. Einen ersten Einblick in dieses Projekt liefert ein veröffentlichter Trailer auf YouTube unter dem Titel „Luftblick“

Neben einführenden Worten zur Projektidee und zur Entstehung der präsentierten Werke wird bei der Eröffnung das Duo Kenebonda mit Hilfe von Handpan- und Percussion-Instrumenten musikalische Klanglandschaften kreieren und zum Besten geben. Die Ausstellung ist in der Folge von 9. bis 24. Juli immer dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr und – wie auch bei der Eröffnung am 8. Juli - bei freiem Eintritt für Besucher geöffnet.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.