Groß Siegharts „Kunstparker" oder doch "gut mitgedacht" am Billa-Parkplatz?

Kunstparker — oder einfach ein zu großes Auto für den Billa-Parkplatz? Foto: privat

E inparken, Ausparken, Frauenparkplatz — kaum ein Thema gibt so viel Zündstoff wie das richtige Parken. Ein aufmerksamer Spaziergänger beobachtete obenstehendes „Parkwunder“ am Billa-Parkplatz in Groß Siegharts.