Ein Kassasturz, der Abschluss laufender Projekte und eine Lösung des Kassenarzt-Problems sind die vordringlichen Aufgaben, denen sich der ÖVP-Spitzenkandidat und voraussichtliche neue Bürgermeister der Stadt Groß Siegharts, Ulrich Achleitner, in nächster Zeit widmen will.

„Die Leute haben bei der Wahl große Hoffnungen in uns gesetzt. Jetzt werden wir uns bemühen, diese Hoffnungen auch zu erfüllen“, geht Achleitner motiviert ans Werk. Er wolle keinesfalls Gräben aufmachen, denn nur gemeinsam könne man etwas für die Gemeinde erreichen. „Wir werden trotz Zweidrittelmehrheit nicht über alle anderen Fraktionen drüberfahren. Mein Ziel wäre es, dass wir nach der Gemeinderatssitzung gemeinsam ins Wirtshaus gehen und nicht wie bisher getrennt“, betont Achleitner.

Kassasturz für weitere Planung notwendig

Das Thema, das die Stadt in den letzten Monaten am meisten beschäftigte, ist das Fehlen einer Kassenarztstelle. Seit November gibt es lediglich eine Notlösung mit der Waidhofener Ärztin Astrid Karimian-Namjesky, die zehn Stunden pro Woche in Groß Siegharts in der Ordination von Hans-Christian-Lang ordiniert. „Unser Ziel ist, zumindest eine Arztstelle voll zu besetzen“, stellt Achleitner klar. Wie das, woran sein Vorgänger Bürgermeister Gerald Matzinger bisher scheiterte, gelingen soll?

„Wir müssen das Angebot attraktivieren. Dazu gehört, dass wir einem Interessenten fertige Räumlichkeiten zeigen und ebenso mit konkreten Zahlen für Miete und Betriebskosten aufwarten können“, erläutert der ÖVP-Spitzenkandidat.

Der Umbau im Technologie- und Bildungszentrum (TBZ) sei bereits im Laufen: „Man kann sich jetzt endlich etwas vorstellen“, ist Achleitner von der Wichtigkeit, einem Arzt-Bewerber etwas Handfestes zeigen zu können, überzeugt.

Neben der Lösung des Ärzte-Themas gelte es auch, die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung fortzusetzen, die Waldreichsgasse zu sanieren und die Gehsteige nach dem Breitbandausbau vernünftig wiederherzustellen. „Wir müssen einen Kassasturz machen und uns anschauen, wie wir finanziell im Detail dastehen. Davon ausgehend können wir uns dann überlegen, was die nächsten Vorhaben sein werden“, kündigt Achleitner an.

Dass durch die „Umfärbung“ jetzt ein „Geldregen“ vom Land NÖ über die Stadt hereinbrechen werde, wie gerne am Stammtisch behauptet wird, weist er zurück. „Was wir aber schon bekommen werden, ist mehr Unterstützung, wenn es um die Abwicklung von Projekten geht. Das muss nicht monetär sein“, sagt Achleitner.

Neben Achleitner als Bürgermeister sollen Michael Litschauer, Johann Böhm, Andreas Peschel und Maria Pasquali im Stadtrat sitzen.