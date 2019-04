Gut platzierte Flächen für Transparentwerbung statt Plakat-Wildwuchs in der Innenstadt: Groß Siegharts setzt seit dem Beschluss eines Fairnessabkommens Ende 2017 auf klare Spielregeln im Stadtgebiet.

Plakat- und Transparentwerbung darf nur mehr auf zwei vom Verein Handwerkstad(t)t errichteten Werbeflächen angebracht werden, die eine befindet sich am Sparkassenplatz, die andere beim Radweg-Einstieg neben dem Billa-Markt.

"Werbeflächen können gegen eine Gebühr benutzt werden"

„Wir wollten Auswüchse mit Plakaten, die teils verbotenerweise auf Verkehrszeichen angebracht oder einfach mit Pflöcken eingeschlagen und dann stehen gelassen wurden, eindämmen und zugleich ein Angebot schaffen, mit dem die Bewerbung von Veranstaltungen sinnvoll und geordnet ablaufen kann“, betont Bürgermeister Gerald Matzinger. Das Projekt habe sich sehr gut entwickelt. „Alle Vereine im Gemeindegebiet und Mitglieder der Handwerkstad(t)t können die Flächen gegen eine an die Gemeinde zu entrichtende Gebühr nützen. Auch die Buchung läuft über die Gemeinde“ erklärt Matzinger.

Aufgrund der hohen Nachfrage sollen zwei weitere Werbeflächen eingerichtet werden, eine im Stadtzentrum gegenüber der Polizei und eine weitere beim ehemaligen Postverteilzentrum bei der Ortseinfahrt Richtung Raabs.

Will jemand Plakate oder Transparente anderswo anbringen, geht dies nur in Absprache mit der Gemeinde. Für „wilde“ Plakate gilt ab sofort eine „Aktion scharf“. Sie werden von den Bauhofmitarbeitern entfernt und im Bauhof eine Zeit lang gelagert. „Werden sie nicht abgeholt, so werden sie entsorgt“, kündigt Matzinger an.