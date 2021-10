Neue Sendung: Marek im Radio

Seit vergangenem Freitag hat Andy Marek eine neue Radio-Show auf Radio NÖ. Einmal im Monat lädt der aus Groß Siegharts stammende Moderator und Entertainer Persönlichkeiten in seine Sendung ein und plaudert mit ihnen über deren Leben.

In den vielen Jahren seiner Tätigkeit als Moderator sind zahlreiche prominente Menschen zu seinen echten Freunden geworden. In der ersten Sendung am 8. Oktober konnte man schon interessante Einblicke in das Leben von Fußballlegende Hans Krankl bekommen. Es war ein sehr herzliches und auch spannendes Gespräch mit abwechslungsreicher Musik.

Also unbedingt den nächsten Termin vormerken, wenn es am Freitag, dem 12. November um 21.00 Uhr wieder heißt „Andy Marek und Freunde. Promis und ihre Musik auf Radio NÖ“.