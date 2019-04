Auf den ersten Blick sieht er wie ein Zigarettenautomat aus – er ist auch einer – aber statt Zigarettenschachteln gibt der vor wenigen Tagen an der Avia-Tankstelle montierte Automat Cannabis-Blüten in Reinform aus, und zwar rund um die Uhr.

Gleich vorweg: „High“ wird man von dem dort verkauften Cannabis nicht, denn der Gehalt des berauschenden und süchtig machenden THCs liegt unter 0,3 Prozent – die Voraussetzung dafür, dass die Blüten legal verkauft werden dürfen.

"Werden in weiteren Bezirken Automaten aufstellen"

„Es handelt sich um speziell gezüchtete, weibliche Blüten“, erklärt der Göpfritzer Stefan Rössler, der mit zwei Partnern die Firma „Smell Green“ mit Sitz in Wien gegründet hat. Zwei der vier angebotenen Sorten stammen aus Kautzen. Was schon in den Cannabisblüten enthalten ist, ist die Substanz CBD (Cannabidiol), der eine schmerzstillende und beruhigende Wirkung nachgesagt wird. „Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass CBD entzündungshemmend und schmerzstillend wirkt, etwa bei Migräne“, betont Rössler.

Im Waldviertel sind aktuell zwei Automaten, einer in Groß Siegharts und einer in Kautzen in Betrieb. Auch in Wien und Gänserndorf betreibt „Smell Green“ schon Cannabis-Automaten. Eine Ausweitung des Angebots auf ganz Österreich, später auch im Ausland, ist geplant. „Wir werden auch in den weiteren Waldviertler Bezirken Automaten aufstellen“, kündigt Rössler an.

Die Cannabis-Automaten sind umgerüstete alte Zigarettenautomaten, die entsprechend überholt und modernisiert wurden. Um Cannabis beziehen zu können, muss man sich mit der Bankomatkarte wie an einem Zigarettenautomaten ausweisen, um sicherzustellen, dass nur Personen über 18 Jahre Produkte beziehen können.