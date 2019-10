Die Redewendung „Schau ma moi“ kann eine Braut bis zum Altar verfolgen, stellte Gernot Blieberger fest, den faulen Ehegatten aus seiner Lethargie zwingen, erhoffte Traude Winkler, oder ein einfach zu renovierendes Haus im Kopf zu einer Ruine werden lassen, bangte Wolfgang Mundt. Die vielen Bedeutungen und Anwendungsmöglichkeiten des Wortes „einfach“ vermittelte Ulrike Kleindienst in zehn Kurztexten. Aus dem Wort „nein“ konnte sie ein Märchen schaffen, bedingt hoffnungsvoll, weil eben nur ein Märchen. Gernot Blieberger empfahl, die Kunst des „Neinsagens“ zu erlernen und öfter zu praktizieren.

Unter einem „bittersüßen Vollmond“ verbringt die obdachlose Elly die kalten Nächte, erzählte Katalin Darthe. Auch skizzierte sie eine „Zugfahrt“ mit flüchtigem Flirt im spiegelndem Fenster des Abteils. „Gelegenheit macht Liebe“, auch in einem Straßenbahnwaggon, schilderte Wolfgang Mundt, Alpträume im „Waggon 24“ plagten Martina Panholzer. Von derselben Autorin stammt die Erzählung von der „schiefen Bank“, die im Leben eines Mannes eine wichtige, wiederkehrende Rolle spielt. Von ihrer Liebe zum „Urgestein“ im steinreichen Waldviertel erzählte Erna Zoder und auch davon, was sie als Kind auf einem Felsen hoch über der Thaya „fühlte, spürte und träumte“. Sie ist zuversichtlich, dass die junge Generation mit der Umwelt sorgsamer umgehen wird als die früheren Generationen. Astrid Walter ließ zwei benachbarte Bäume deren „Kirschengedanken/Tannengedanken“, Geschichten und Animositäten erzählen. Tamara Witzmann konnte den Zorn einer Frau nachvollziehen, deren Geliebter sich einer anderen Frau zuwandte, ihre „Erinnerung stinkt nach faulen Eiern“. Zuversichtlich und erwartungsfroh gab sie sich in dem kurzen Text „Bunt“, in „Ein ungewöhnliches Paar“ lässt sie ein graues Ende durch einen zartbunten Anfang ablösen.

Erlös aus Spenden an Tierheim Schlosser

„Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst“, schilderte Traude Winkler einen Tag voller Pleiten und Pannen. Die Überwindung von „Grenzen - grenzenlos“, solche im Kopf und in der Realität, wünschte sich Astrid Walter. Musikalisch untermalt wurden die Lesungen durch Stefan Weikertschläger am Piano und Gernot Blieberger (auch Autor der Schreibwerkstatt) am Saxophon.

Der Erlös aus den freiwilligen Spenden wurde den Betreibern des Tierheimes in Gastern, Erwin und Gerlinde Schlosser, überreicht.