Patchwork im Waldviertel: „Wir hängen immer an der Nadel“

Eines haben sie gemeinsam, die Bandlkramer Quilter: die Begeisterung für Nadel und Faden und für schöne Stoffe. Was sie aus diesen alles zaubern, zeigten die nähbegeisterten Damen am vergangenen Wochenende im Stadtsaal.

Vereinsobfrau Sonja Sam erklärte von „traditionellen Quilts“ mit 30 mal 30 Zentimeter großen Teilflächen, von „geflochtenen Knoten“, wie einer der Verarbeitungstechniken heißt und von den zahlreichen Stunden, die die Quilterinnen an ihren farbenprächtigen Arbeiten nähen. Von Blumengärten über eine Österreichserie bis hin zu den unterschiedlichsten Motivdecken, Wandbehängen oder Taschen war alles vertreten, was das Patchworker-Herz erfreut.

„Ich gratuliere zu jedem einzelnen Stück. Man sieht, dass ihr in den letzten Jahren viel Zeit hattet. Nur, das Ergebnis schaut nicht nach Resteverwertung aus“, betonte Bürgermeister Ulrich Achleitner.

Besucher konnten sich über Patchwork-Decken freuen

Der Verein wurde von Christine Otto vor zwanzig plus zwei Jahren ins Leben gerufen, weshalb die Ausstellung auch ein kleines Jubiläum beinhaltete. Die derzeitige Obfrau Sonja Sam erklärte den Begriff Patchworkerin mit einem Vergleich: „Wir brauchen sehr viel Stoff und hängen eigentlich immer an der Nadel“, was in diesem Fall dann doch eher ein positives Echo fand.

Die Gewinner bei der Jubiläumstombola, die sich über eine bunte Patchworkarbeit freuen können, sind: Herwig Faltl aus Groß Siegharts, Ingrid Samhaber aus Kottingbrunn, Martha Bock aus Waldenstein, Heidi Spacil aus Kastendorf und Christine Tomaschek aus Wien.

