Pkw kam von L55 ab - Lenker nicht mehr am Unfallort auffindbar

Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen und war in einem Feld gelandet. Die FF Groß-Siegharts barg den Wagen mittels LAST, entfernte ihn vom Unfallprt und säuberte das Feld von Trümmern. Die Straße war während der Dauer des Einsatzes einseitig gesperrt.

"Da die unfallverursachende Person sich bereits vor unserem Eintreffen von der Unfallstelle entfernte, war uns der gesundheitliche Zustand dieser unbekannt", berichtete die FF in einer Aussendung am Samstag. Man habe daher die Polizei hinzuholen müssen, die auch ein paar Minuten später an der Unfallstelle eintraf. Nach rund 1,5 Stunden war der Einsatz der FF beendet.

http://www2.ff-siegharts.at

