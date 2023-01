Polka, Marsch und Walzer beim Jahreseröffnungskonzert

Polka, Marsch und Walzer sind erwiesenermaßen unverzichtbare Bestandteile eines Neujahrskonzerts, dieser Tradition blieb auch die Stadtkapelle Groß-Siegharts in ihrem Jahreseröffnungskonzert treu. Unter der Leitung von Kapellmeister Gerald Bstieler und Kapellmeister-Stellvertreter Gregor Friedrich präsentierten die jungen Musiker mitreißend schwungvolle Melodien. Der Einzugsmarsch aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauß Sohn, der „Bandlkramer Marsch“ des Groß-Sieghartser Komponisten Rudolf Kurz, dessen Wirken untrennbar mit der Stadtkapelle verbunden ist, und das im Marschrhythmus verfasste Operetten-Lied „Das ist die Berliner Luft“ beflügelten die Stimmung des Publikums im voll besetzten Stadtsaal.

Das 1890 uraufgeführte Werk „Wiener Bürger“ von Carl Michael Ziehrer blieb der einzige Walzer im diesjährigen Neujahrs-Programm, „Eine kleine Alpenfantasie“ von Manfred Sternberger begleitete musikalisch eine Wanderung in den österreichischen Bergen. Geträumt werden durfte bei der Grand Sonata „Air Pathethique“ von Ludwig van Beethoven, die Robert van Beringen für Blasorchester arrangierte. Auf der musikalischen Fantasiereise „Take the Train to Horizon“ von Alois Wimmer waren das Pfeifen der Dampflokomotive und das Rattern der Waggons über die Schienen weithin vernehmbar. Brillant war die Performance der sonst eher im Hintergrund agierenden tiefen Bleche in dem Stück „Unsere Tuba“, in dem die beiden Tubaspieler Jan Bäck und Christopher Führer fulminante Solo-Partien darboten.

Moderiert wurde das Konzert abwechselnd von den drei Marketenderinnen Stefanie Reegen, Heidi Schaar und Emilia Litschauer. Vor der Pause überreichte Albert Sainitzer, Bezirksstabführer Horn-Waidhofen, das Leistungsabzeichen in Bronze an Vanessa Peschel und das Leistungsabzeichen in Silber an Andreas Kretschmer und Marcel Friedl. Nachwuchssorgen hat die Musikkapelle nicht zu befürchten – das Durchschnittsalter der Musiker beträgt 27 Jahre.

Am Ende gab es begeisterten Applaus und Standing Ovations für die exzellenten Darbietungen der Musiker. Als Zugabe und krönender Abschluss folgte dann erwartungsgemäß der Radetzkymarsch, der das Publikum zum eifrigen Mitklatschen animierte.

