Prima la Musica: Auf Bewerb gut vorbereitet

Die Musikschule der Stadt Groß-Siegharts lud zu zwei Veranstaltungen in den Stadtsaal. Beim ersten Konzert stand der Fasching im Mittelpunkt und so begrüßten die Kinder der Vorschul- und Instrumentenkids die zahlreich erschienenen Gäste mit zwei lustigen Beiträgen. Danach präsentierten sich noch zwei Schüler, nämlich Hannah Trenker und Marcel Lauscher mit solistischen und Ensemblebeiträgen dem Publikum.

Bei der zweiten Veranstaltung zeigten fünf von sechs Kindern und Jugendlichen, welche sich gerade auf den Landeswettbewerb „prima la musica“ vorbereiten, ihr großes Talent und Können. In der Altersstufe A (7- und 8-Jährige) präsentierten Elisabeth Fuchs und Livia Litschauer, beide an der Blockflöte aus der Klasse Katharina Merzdovnik, ein bereits sehr vielfältiges Programm.

Beim zweiten Konzert waren dabei: Bürgermeister Ulrich Achleitner, Gregor Friedrich, Elisabeth Fuchs, Marcel Lauscher, Livia Litschauer, Vizebürgermeister Michael Litschauer, Michael Loidl, Andreas Meißl, Katharina Merzdovnik, Maria Pasquali, Iris Marina Wefers und David und Stefan Weikertschläger. Foto: privat

Eine Stufe höher ging es danach mit Marcel Lauscher. Er wird in der Stufe B (9- und 10-Jährige) mit dem Saxophon antreten. Sein Lehrer ist Stefan Weikertschläger mit dem Marcel gemeinsam das letzte Stück seines Programms „Im Land der wilden Kobolde“ komponierte und so am Samstag zur Uraufführung brachte. In der Altersgruppe I (11 bis 12 Jahre) konnte David Weikertschläger (Klasse: Michael Loidl) am Schlagwerk überzeugen. Als krönenden Abschluss trat der bereits mit viel Erfahrung ausgestattete Trompeter Gregor Friedrich (Klasse: Andreas Meißl) auf. Er kennt die Situation beim Wettbewerb schon bestens, ist er ja in den letzten Jahren immer wieder mit tollen Erfolgen aus St. Pölten nach Hause gekommen.

Heuer tritt er in der Stufe IVplus an. Er misst sich dabei mit der absoluten Elite aus dem gesamten Bundesland. Begleitet wurden die Musiker von Iris Marina Wefers.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.