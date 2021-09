„Abverkauf“: Der Schriftzug ist gut sichtbar, wenn man das Geschäft von Rotraut Müllner betritt. Sie bereitet sich allerdings nicht auf eine neue Saison vor – sondern wird zusperren. Ihrer Kundschaft bleibt sie aber erhalten, nur ohne eigene Filiale.

„Ich nehme mir den Gewerbeschein von Groß Siegharts nach Waidhofen mit“, erklärt sie. Die 55-Jährige wird von zu Hause aus die Hanfprodukte, Neurosocks und den Kaffee weiterhin verkaufen. Die Fotografie wird sie nur mehr auswärts (etwa für Taufen) ausüben. Wegfallen werden: Studiofotografie, Trafik, zudem der Verkauf von Geschenkartikeln und Textilien. Sie wird zumindest an einem Tag (vielleicht zwei Tage) fixe Öffnungszeiten haben, ansonsten ist die telefonische Voranmeldung möglich. „Jederzeit, auch um 20 Uhr am Abend“, betont sie. „Wir werden sehen, wie dies angenommen wird.“ Siegharts verlässt sie zudem nicht zur Gänze. Jeden ersten Freitag im Monat wird sie im Geschäft von Yvonne Strobl anzutreffen sein, auch um Filme auszuarbeiten.

„Wenn ich nicht die ältere Generation hätte, dann hätte ich schon lange zusperren müssen.“ Rotraut Müllner über das Sieghartser Geschäftsleben

Der Hauptgrund für die Schließung ist die gesundheitliche Situation ihres Mannes, für ihn will sie da sein. „Er hat mich gebeten, den Verkauf zu Hause zu machen. Es tut weh, aufzuhören. Aber in sieben Jahren hätte ich sowieso schließen müssen“, spricht sie die Pensionierung an. „Jetzt ist es eben früher.“

Sie hätte vor der Corona-Pandemie noch ganz andere Pläne verfolgt. „Ich hätte eine Kaffeeecke gemacht“, erzählt sie. „Das ist in meinem Kopf geschwirrt, aber dann hat Corona mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Die Pandemie hat Einnahmen einbrechen lassen: Müllner ist dankbar für staatliche Finanzhilfen, musste aber auf Reserven zurückgreifen. „Jetzt fängt es wieder an zu laufen“, berichtet sie – und schon ertönt die Türglocke in dem früheren Schuhgeschäft, deren Einrichtung erhalten geblieben ist.

Müllner ist eine Geschäftsfrau, die auf ihre Kunden eingeht: Kurz vor dem NÖN-Gespräch nutzt sie die Zeit, um einer älteren Dame Zeitungen zu bringen. Den Lieferservice betreibt sie für zirka 20 Menschen. „Deshalb ist meine Kundschaft sehr traurig“, erzählt Müllner. „Es ist egal, was sie gebraucht haben: Ich habe es besorgt.“

Die Waidhofnerin ist seit 35 Jahren selbstständig: Die gelernte Köchin und Kellnerin kam durch ihren ersten Ehemann zur Fotografie. Sie absolvierte die Ausbildung mit ausgezeichnetem Erfolg, das Paar betrieb Studios in Waidhofen und Siegharts. Müllner war nach der Scheidung „s’Gwölb“-Wirtin in Waidhofen – und übernahm zusätzlich die Sieghartser Filiale ihres Ex-Mannes. Die Arbeitstage endeten zwischen Mitternacht und ein Uhr früh, ausschlafen war bei zwei Betrieben nicht möglich, ihre Eltern halfen bei der Betreuung ihres Sohnes.

„Ich möchte keine Zeit missen, wirklich“, sagt sie rückblickend. Zwei Enkelkinder gehören mittlerweile zur Familie. Über das Geschäftsleben sagt Müllner: „Siegharts ist ein trauriges Pflaster, es wird immer weniger.“ Die Stadt leide darunter, dass junge Leute woanders Arbeit finden und dort gleich die Einkäufe erledigen. „Wäre nicht die ältere Generation, hätte ich schon lange zusperren müssen.“ Corona habe das Online-Shoppen intensiviert. „Es ist eh gut, aber dann kommen Leute und sagen: Warum sperren Sie denn zu?“