In gewohnter Manier ging der Weihnachtsreigen des Kulturvereins „Salon Ditta“ am Sonntagabend in der Kunstfabrik über die Bühne.

Mit einer gehörigen Portion Gemütlichkeit, gemischt mit der einzigartigen „Wohnzimmer“-Atmosphäre, wurde zu „Musik, Poesie und Kulinarik“ geladen.

Den Auftakt machten die Vereinsmitglieder selbst und besangen mit „Leise rieselt der Schnee“ die Vorfreude aufs Christkind. Hochkarätige Poesie kam von der Wienerin Sabine Sobotka. Die Poetry-Slamerin trug Auszüge ihrer Gedichte vor, darunter „7 ½ Millionen“. In diesem Text arbeitet sie die Gesichter der Menschen auf, ihre Gleichheiten, Unterschiede und Geschichten dahinter. Denn „keine Hülle ist leer.“ Nicht nur zum Zusammenrücken auf dem Sofa, auch zum Zusammenrücken auf menschlicher Ebene appellierte Sobotka bei „Liebes Christkind“. Darin kritisiert sie die Gier unserer Gesellschaft und bricht mit der Illusion von harmonischen Weihnachten. Vielmehr sollte derer gedacht werden, die in Kriegsgebieten um ihr Leben fürchten.

Einen Heimvorteil bei der Anreise hatte die Waldviertlerin Angelika Zach. Sie beeindruckte stimmlich mit ihren Songs „Imma do“, „Ois mit da Zeit“ oder „It´s all just in your head“.

Marc Bruckner präsentierte eine Songcollage, darunter „If Jesus Was a Woman“ sowie ein 30-minütiges Stück, in dem bewusst Pausen der Stille eingesetzt wurden. Bruckner arbeitete dabei mit verschiedenen Instrumenten wie Saxophon, Xylophon, Mundharmonika, Querflöte und Violine.

Den Abschluss bildete Anna Kohlweis, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen „Squalloscope“. Die „Ein-Frau-Band“ kreiert Musikstücke, die berühren und gleichermaßen aufwühlen.