Die Sparkassen Privatstiftung übergab am 27. September 30 Defibrillatoren an jede Ortschaft in den Gemeinden Groß Siegharts, Dietmanns, Ludweis-Aigen und Karlstein.

Nach der Aktion „Rauchmelder“, bei der jedem Haushalt der vier Gemeinden je ein hochwertiger Rauchmelder zur Verfügung gestellt wurde, war die Sparkassen Privatstiftung auf der Suche nach einer neuen Aktion. Um das Sicherheitsgefühl weiter zu stärken, wurde die Idee geboren, die Ortschaften mit Defibrillatoren auszustatten. Die Gesamtkosten von etwa 35.000 Euro trägt die Privatstiftung, die Wartung übernimmt die jeweilige Feuerwehr und die Wartungskosten übernehmen die Gemeinden. In den nächsten Wochen sollen mit dem Roten Kreuz Schulungen stattfinden. Die Ortsbevölkerung soll wissen, wo das Gerät zu finden ist und wie es funktioniert, damit die Menschen sich zutrauen, es anzuwenden.

"Wenn wir an einem Strang ziehen, dann schaffen wir auch etwas in der Region"

Stiftungsvorstand Reinhold Weikertschläger appellierte bei der Übergabe, das „Wir“ in der Gesellschaft ganz groß zu schreiben: „Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann schaffen wir auch etwas in der Region.“ Bevor die Aktion gestartet wurde, war die Region Schlusslicht in der Ausstattung mit Defibrillatoren. Nun ist sie in der Spitzenposition.

Der Ehrenpräsident des Roten Kreuzes, Willibald Sauer, bedankte sich, dass aktiv etwas für die Menschen in der Region getan wird und dass die vielen Feuerwehrkammeraden bereit sind, sich einer Schulung zu unterziehen. Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger forderte die Feuerwehrmitglieder auf, das Gerät so schnell wie möglich zu testen, um mit ihm vertraut zu werden. Es sollte auf keinen Fall irgendwo abgelegt und vergessen werden.