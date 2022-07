Schneller als erwartet: Test Fuchs auf Wachstumskurs

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Äußerst positiv ist das vergangene Geschäftsjahr für den Luftfahrt-Zulieferbetrieb Test-Fuchs verlaufen: Nachdem durch die Corona-Pandemie der Umsatz im Geschäftsjahr 2020/21 um 17 Prozent eingebrochen war und der Betrieb aufgrund der damals zu erwartenden längeren Flaute in der Luftfahrtbranche Mitarbeiter abbauen musste, hat sich die Branche jetzt schneller als erwartet erholt.

„Der Umsatz ist heuer wieder über das Vorkrisen-Niveau angestiegen. Wir hatten einen weit überdurchschnittlichen Auftragseingang und sind über ein Jahr ausgebucht. Die Prognose ist eine sehr gute“, zeigt sich Geschäftsführer Volker Fuchs im Gespräch mit der NÖN erfreut.

In den USA und Europa habe sich die zivile Luftfahrt wieder weitgehend erholt und sei auf dem Weg, über das Niveau vor der Pandemie zu kommen. „Diesen Trend werden wir mit Verzögerung spüren – so wie wir auch zu Pandemiebeginn noch einige Monate durch bestehende Aufträge überbrücken konnten, trifft der Aufschwung ebenso verzögert ein“, erklärt Fuchs.

Was nun aufgrund des Krieges in der Ukraine noch hinzukomme, sei der wachsende Stellenwert der Landesverteidigung in Europa. „Die Auswirkungen werden wir in den kommenden Jahren spüren“, ist sich Fuchs sicher.

Wasserstoff-Technologie als weiteres Standbein

Neben der zivilen und militärischen Luftfahrt hat Test-Fuchs sein Geschäftsfeld in der jüngeren Vergangenheit auch im Bereich der Wasserstoff-Technologie erweitert. „Wir haben hier drei Schlagrichtungen – die mobile Stromerzeugung mittels Brennstoffzellen mit unserem H2-Genset, das Transportwesen mit Ventilen für mit Flüssigwasserstoff betriebene Lkw und die Luftfahrt, wo in den kommenden ein bis zwei Jahren die ersten Teile in die Luft gehen werden“, erläutert Fuchs. Durch diese Differenzierung sei man auf verschiedenen Ebenen der Einsatzreife aktiv – von aktuell bereits am Markt befindlicher Technologie bis hin zur „Zukunftsmusik“.

In der Krise wurde der Mitarbeiterstand um rund fünf Prozent reduziert – nun geht Test-Fuchs wieder auf Mitarbeitersuche. „Wir brauchen Facharbeiter, Konstruktionsmitarbeiter und auch Kräfte im administrativen Bereich und im Supportgeschäft“, sagt Fuchs.

Am 24. September lädt Test-Fuchs zu einem Tag der offenen Tür – der erste seit zehn Jahren. Dabei gewährt die Firma einen Einblick in die Betriebsstätten und Jobchancen im Unternehmen.

Aktuell beschäftigt Test-Fuchs 560 Mitarbeiter.

