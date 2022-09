Schulfreiraum eröffnet: Viel Platz für Spiel und Integration

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Bereits 2018 wurde die Errichtung des Schulfreiraumes angedacht und dann wieder ad acta gelegt“, erinnerte sich Stadtrat Johann Böhm vorige Woche anlässlich der Eröffnung des Schulfreiraumes durch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Gemeinsam mit den Kindern geplant

„Ich gratuliere der Schule, der Gemeinde und ganz besonders den Kindern und Jugendlichen zu diesem neuen Schulfreiraum, der unter aktiver Mitbeteiligung von Kindern und Erwachsenen geplant und umgesetzt wurde. Der Schulfreiraum bietet ein vielfältiges Areal zum Erlernen und Ausprobieren von motorischen Fähigkeiten sowie für Austausch und Kommunikation.“

Der bisherige Schulhof wurde gänzlich neu, naturnah und ansprechend gestaltet. „Es ist ein erster Schritt gesetzt für den Schulumbau und die große Waschbetonwüste ist endlich verschwunden“, gab Bürgermeister Ulrich Achleitner seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Spielraum auch gut genützt werden wird.

„Kinder und Jugendliche verbringen heutzutage – auch im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung – viel Zeit in der Schule. Dabei ist es umso wichtiger, geeignete Räume für Spaß und Bewegung in Form von Schulfreiräumen zur Verfügung zu stellen. Aber auch für den Unterricht und in den Pausen werden die Bewegungsräume gerne genutzt“, erklärte die Landesrätin.

Der Schulfreiraum in Groß Siegharts wurde im Zuge der NÖ Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ geplant und errichtet. Für die Gesamtkosten von rund 90.000 Euro gab es vom Land Niederösterreich eine Förderung in Höhe von 20.000 Euro.

Nutzungsmöglichkeiten für drei Schultypen

Da der neue Schulfreiraum von Volksschule, Mittelschule sowie Allgemeiner Sonderschule genutzt werden soll, war es den Verantwortlichen der Gemeinde und dem Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH, das für die Prozessbegleitung im Rahmen der Förderinitiative verantwortlich zeichnete, besonders wichtig, ein Areal für inklusives Spiel zu errichten. Der größtenteils barrierefreie Schulfreiraum bietet ein vielfältiges Bewegungsangebot für verschiedene Altersstufen und unterschiedlichste Bedürfnisse. Dabei war es von großer Bedeutung, dass die Gestaltung möglichst vielen Kindern gleichzeitig Spiel und Spaß, aber auch Rückzug und Erholung bietet. Durch eine geschickte Positionierung am Hang ist das Stelzenhaus sowohl barrierefrei und rollstuhlgerecht erreichbar und ermöglicht gemeinsames Spielen von Kindern mit und ohne körperliche Einschränkungen. Die bestehende Böschung wurde mit einer Kletterrampe versehen und verbindet zusätzlich die beiden Ebenen. Auch der Kletterbereich ist so konzipiert, dass die Hangelstrecke einen Einstieg vom Rollstuhl aus ermöglicht.

Auf unterschiedlichen Kletter- und Balancierelementen gelangt man zum Kletterkubus mit zwei Sitz- bzw. Spielebenen aus Netzen. Nestschaukel, Bodentrampoline und eine breite Hangrutsche, die als Universalgeräte eine große Zielgruppe abdecken, runden das inklusive Bewegungsangebot ab. Die Sitzarena im Hang bietet einerseits einen Ort zum Lernen und andererseits kann man von diesem Platz aus das Geschehen im Schulfreiraum gut überblicken. Im ruhigen Teil befinden sich ein Sandspiel- und ein Wasserspielbereich mit Rinnensystem. Ergänzend betonen Sträucher und Bäume den naturnahen Charakter, wobei letzteren als Schattenspender eine wichtige Aufgabe zukommt.

