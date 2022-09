Silostraße nach fünf Monaten fertiggestellt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Arbeiten an der Silostraße im Ortsgebiet von Groß Siegharts sind nach einer Bauzeit von rund fünf Monaten abgeschlossen. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm die Eröffnung vor.

Während an dem Abschnitt als Landesstraße eine Sanierung der Trag- und Deckschicht erfolgte, wurde an der Gemeindestraße die komplette Fahrbahnkonstruktion erneuert. Die Fahrbahnbreite wurde entsprechend den örtlichen Verhältnissen in einer Breite von 6,50 Meter ausgeführt. Die Quer- und Längsneigungen wurde für einen optimalen Abfluss der Oberflächenwässer neu hergestellt. Auch Einlaufschächte bzw. Einlaufgitter wurden neu versetzt. Gehsteige wurden saniert bzw., wo es die örtlichen Verhältnisse zugelassen haben, neu angelegt. Auf die gesamte Länge wurden als Abgrenzung zum Fließverkehr Hoch-, Schräg- und Tiefborde neu hergestellt. Abstellflächen wurden neu geschaffen und die Einbindungen an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Raabs in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region durchgeführt.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 250.000 Euro wobei rund 80.000 Euro auf das Land NÖ und rund 170.000 Euro auf die Stadtgemeinde Groß Siegharts entfallen.

