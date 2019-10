Was er am Sonntag erlebte, war jedoch ein neues „Highlight“. Ein Mann in einer Art Kutte betrat das Wahllokal und stellte sich als „EU-Wahlbeobachter“ vor. Einen Ausweis oder eine Akkre ditierung, welche ihn als solchen erkenntlich macht, konnte der Mann allerdings nicht vorweisen.

Matzinger mussten den „EU-Wahlbeobachter“ mehrfach auffordern, das Wahllokal zu verlassen, was er schließlich auch tat. Anderenfalls hätte die Wahl nämlich unterbochen werden müssen.