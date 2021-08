Ein voller Erfolg war die Aktion „Souvenirs vom Pfarrer“ von Pfarrer Josef Pichler am vergangenen Wochenende. Gegen eine Spende konnte man persönliche Gegenstände von ihm wie Bücher, Reiseführer, DVDs, Musik- und Foto-CDs, Bilder, Schnitzereien und Batikhemden aus Afrika erwerben. „Durch den Bericht in der NÖN kamen auch Menschen außerhalb der Pfarre, aus Waidhofen, Raabs oder Merkengersch hierher“, freut sich Pfarrer Pichler. „Am Montag besuchte mich noch Engelbert Pöcksteiner, der noch für viele Sachen Verwendung gefunden hat.“ Die Artikel aus Afrika seien sehr schnell vergriffen gewesen, Bücher oder DVDs, die noch übrig blieben, gingen an den Henry-Laden. „Manche haben die Gelegenheit genützt, sich mit einem Plausch von mir zu verabschieden“, erzählt der Pfarrer. „Am Samstag war auch noch Zeit dafür, und man konnte mit einem Stamperl Messwein anstoßen.“

Der Erlös von 2.200 Euro geht direkt nach Ghana. Konkret kommt er Doris Donkor zugute, die an Gebärmutterkrebs erkrankt ist und dringend eine Operation braucht. Pfarrer Pichler hat der jetzt 30-Jährigen damals geholfen, Koch und Kellnerin zu erlernen. „Sie hat die Lehre sehr gut absolviert und einen Job bei einer internationalen Hotelkette bekommen“, führt er aus. „Sie fürchtet sich jetzt natürlich und macht sich große Sorgen, ob sie jemals heiraten kann, weil sie wahrscheinlich keine Kinder mehr bekommen kann. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei allen Spendern, denn das ist ein großer Beitrag für die Operation.“