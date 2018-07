Wer sonst als der ehemalige Vorstands direktor der Sparkasse Waldviertel-Mitte und jetzige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Groß Siegharts Privatstiftung, Reinhold Weikertschläger, sollte prädestiniert sein, ein Sparkassenmuseum zu planen und zu gründen?

Mit profundem Geschichtswissen, großer Kompetenz und Akribie hat Weikertschläger Dokumente, Urkunden, Bücher, Maschinen, Geräte und Fotografien zusammengetragen, die nun in drei Räumen des Schlosses Groß Siegharts präsentiert werden. Am Freitagnachmittag wurde das Museum durch Bürgermeister Gerald Matzinger, Wilhelm Kraetschmer, Vertreter des Österreichischen Sparkassenverbandes, und Franz Pruckner, Vorstandsvorsitzender der Waldviertler Sparkasse Bank AG, feierlich eröffnet und von Pfarrer Josef Pichler gesegnet, der - wie Weikertschläger nebenbei erwähnte - am Tag genau vor 40 Jahren seine Priesterweihe empfing. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnungszeremonie vom Jubiläumsorchester der Musikschule Groß Siegharts.

Im Verlauf der Feier verlieh Franz Pruckner die sehr selten und an nur wenige Personen vergebene Große Sparkassen-Ehrennadel an Weikertschläger für dessen besonderen Verdienste um die Waldviertler Sparkasse.

Historische Geräte und Urkunden sind zu sehen

Das neue Museum bietet einen informativen Querschnitt durch die Geschichte der Sparkasse Groß Siegharts von der Gründung im Jahr 1874 bis zur Gegenwart. Wie in früheren Zeiten Buch geführt wurde, mit welchen Maschinen und Geräten die Daten erfasst wurden, wie die Telefonapparate, Schreib- und Rechenmaschinen aussahen und funktionierten, ist anhand von Ausstellungsobjekten zu sehen - in den Zeiten der digitalen Technologie wird dies vor allem junge Menschen in Staunen versetzen.

„Gerade noch rechtzeitig“, wie Weikertschläger erzählte, nämlich am Vortag der Museumseröffnung, wurde das von ihm verfasste Buch „Die Sparkasse in Groß Siegharts“ fertig gedruckt, in dem der Museumsgründer die Geschichte der Sparkasse in Erzählungen, Fakten und Bildern dokumentiert. Wie es der Zielsetzung der Sparkassenstiftung entspricht, wird der Erlös aus dem Buchverkauf für einen gemeinnützigen Zweck verwendet und kommt der Kinderbetreuungseinrichtung Waldviertler Zwutschkerl zugute.

Das Museum kann gegen Voranmeldung unter der Telefonnummer 050100/79530 besichtigt werden.